مدرب نيوزيلندا: آسف لعدم مشاركة صلاح.. واللعب ضد مصر تعطي لنا عظيمة

أبدى دارين بازيلي المدير الفني لمنتخب نيوزيلند أسفه لعدم مشاركة محمد صلاح لاعب ليفربول في المباراة ضد منتخب بلاده.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة بطولة كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا في الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري.

وقال بازيلي لقناة أون تايم سبورتس 1: "أعتقد أنها فرصة عظيمة للاعبي فريقي فسنواجه منتخبات قوية مثل مصر وتونس وكرواتيا".

وأضاف "مباراة مصر بمثابة تحدي لنا ونتطلع للعب أمام العديد من الجماهير في ملعب رائع وجماهير كبيرة".

وأكمل "لا يوجد فارق في اللعب في الإمارات أو مصر، أعتقد أن لعب هذه المباراة ستعطي للاعبينا الشباب خبرة وتجربة جيدة".

وأنهى حديثه قائلا: "ليفربول فريقي المفضل وأعشق صلاح وآسف لعدم مشاركته ضدنا".

ويقام اللقاء على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة في أولى مباريات الملعب الرسمية منذ افتتاحه.

ويستضيف استاد مصر بالعاصمة الإدارية مواجهة مصر أمام نيوزيلندا في تمام العاشرة من مساء الجمعة.

وتأتي تلك الفترة الاستعدادية في مارس، قبل خوض المنتخب لمباراتي بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، في شهر يونيو المقبل، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستهل منتخب مصر مشواره تحت قيادة الجهاز الفني الجديد مع حسام حسن المدير الفني، بمواجهة نيوزيلندا في تمام العاشرة من مساء الجمعة المقبل.

وتعتبر تلك المباراة هي الرسمية الأولى على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويلعب منتخب مصر ضد نيوزيلندا يوم 22 مارس، بينما يلعب منتخب تونس ضد كرواتيا يوم 23 من الشهر ذاته ولكن على استاد القاهرة..

كما يستضيف استاد مصر المباراة النهائية يوم 26 من الشهر نفسه، بينما مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 25.

وكان يفترض أن تقام البطولة في الإمارات، قبل أن يعلن اتحاد الكرة نقلها إلى مصر.

البطولة ستكون هي الاختبار الأول للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني.

وأعلنت مصر افتتاح ملعب العاصمة الإدارية قبل عدة أشهر، وهو الذي سبق له استضافة معسكر الفراعنة بالفعل قبيل فعاليات أمم إفريقيا 2023.

وكان المعلن هو إقامة البطولة على استادي القاهرة والدفاع الجوي، قبل أن يتم الاستقرار على ملعبي مصر بالعاصمة الإدارية والقاهرة الدولي.

وجاءت قائمة المنتخب كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل – المهدي سليمان – مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني – أكرم توفيق – محمد حمدي – محمد شكري – أحمد حجازي – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – أحمد رمضان

خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – إمام عاشور – محمد مجدي أفشة – أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه – مصطفى فتحي – مصطفى شلبي – عمر مرموش – مصطفى محمد – أحمد عاطف – محمد شريف – محمد الشامي