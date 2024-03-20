تطور جديد في حالة أحمد رفعت الصحية

الأربعاء، 20 مارس 2024 - 01:50

كتب : FilGoal

إصابة أحمد رفعت أمام الزمالك

شهدت الساعات الماضية تطورا جديدا في الحالة الصحية لـ أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر.

أحمد رفعت

النادي : مودرن فيوتشر

وسقط أحمد رفعت مغشيا عليه قبل نهاية مباراة الاتحاد السكندري، وفيوتشر بدقيقة ونصف، في الجولة 16 من الدوري المصري يوم 11 مارس.

وبحسب مراسل قنوات "أون تايم سبورتس" المتواجد في المستشفى التي يخضع داخلها رفعت للعلاج، فإن حالة اللاعب شهدت تطورا جديدا.

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وقال مراسل أون تايم سبورتس: "أحمد رفعت لم يغادر غرفة الرعاية المركزة ولكن تم نقله من سرير إلى آخر. المرحلة التي وصل إليها اللاعب اليوم مبشرة للغاية وكان من المتوقع حدوثها خلال 5 أو 6 أيام مقبلين".

وأوضح "الفريق الطبي المعالج يتوقع استفاقة احمد رفعت بشكل كامل خلال 48 ساعة من الآن".

وكشف الطاقم الطبي المعالج لأحمد رفعت في مستشفى زمزم في وقت سابق، تفاصيل الحالة الصحية للاعب بعد سقوطه مغشيا عليه قبل نهاية مباراة الاتحاد السكندري، وفيوتشر بدقيقة ونصف.

وأوضح أحمد المنشاوي استشاري العناية المركزة بالمستشفى، أن رفعت وصل للمستشفى مصابا بتوقف لعضلة القلب لمدة ساعة ونصف، نتيجة اضطراب وتسارع حاد في ضربات القلب وغير مستجيب للصدمات الكهربائية.

وأشار استشاري العناية، إلى أنه تم عمل إنعاش للقلب لمدة ساعة ونصف في الطواريء، وبمجرد استرداد الدورة الدموية لعملها واستقر حالة القلب عاد للعناية المركزة.

ودخلت سيارة الإسعاف لنقل رفعت بصورة فورية إلى المستشفى.

وكان يتبقى قرابة دقيقة ونصف على نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني.

وبينما قرر الحكم إعلان الوقت المحتسب بدلا من الضائع، رفض الجهازان الفنيان للاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر استكمال المباراة.

ومع هتافات الجمهور مطالبة الحكم بإطلاق صافرة النهاية، أطلق الحكم الصافرة قبل نهاية الوقت.

ووصل الجهازان الفنيان ولاعبو الفريقين وعدد من الجماهير أيضا إلى مستشفى زمزم للاطمئنان على اللاعب.

وكانت النتيجة تشير للتعادل السلبي بدون أهداف، في مباراة الجولة الـ 16 من الدوري المصري على استاد الإسكندرية.

أحمد رفعت مودرن فيوتشر
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