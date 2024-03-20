مدير بايرن يوضح حقيقة التفاوض مع كلوب وألونسو

الأربعاء، 20 مارس 2024 - 01:22

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - كريستال بالاس وليفربول

أوضح ماكس إيبيرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ حقيقة تفاوض ناديه مع يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول وكذلك تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن.

وأعلن النادي البافاري منذ فترة انفصاله عن توماس توخيل مدرب الفريق الحالي في نهاية الموسم الجاري.

وقال إيبيرل لصحيفة بيلد الألمانية: "لن أتصل بكلوب لعرض عليه تدريب بايرن ميونيخ".

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وأكمل "أعرف ما يعنيه كلوب عندما قال إن طاقته قد استنفذت، قليل من الناس يمكنهم الحكم على ذلك أفضل مني، لأنني مررت به، لهذا السبب لن أتصل به".

وتابع "ربما يكون أفضل قرار لنا في النهاية هو تعيين مدرب لم يدرج في وسائل الإعلام، نعم، هناك أسماء في القائمة لم يتم تداولها في وسائل الإعلام".

وأكمل "ألونسو؟ لم أتحدث مع أي مدرب ولم أتلق أي موافقة أو رفض".

وأنهى حديثه قائلا: "لقد لعب ألونسو مع بايرن، لكنني لا أريد أن أثير عناوين الأخبار مثل تشابي يتناسب مع بايرن أو شيء من هذا القبيل".

وذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا من قبل أن ألونسو هو المرشح الأبرز لخلافة توخيل في بايرن ميونيخ نهاية الموسم.

تعليق ألونسو

وقال ألونسو في مؤتمر صحفي لأحد مباريات فريقه: "ربما لديكم أسئلة حول مستقبلي، ولكن آسف، ليس لدي أي شيء جديد لأقوله".

وأضاف "هل سأكون مدرب باير ليفركوزن الموسم المقبل؟ في الوقت الحالي أفترض ذلك".

وواصل "لا أشعر أن هذه الأنباء قد تزعزع مسيرة ليفركوزن الجيدة هذا الموسم، بالنسبة لي هذه ليست مشكلة. لا يوجد أي تشتيت في الوقت الحالي. نحن في قمة التركيز".

وأكمل البالغ من العمر 42 عاما "هل سأكمل عقدي مع ليفركوزن؟ في الوقت الحالي أنا المدرب وهذا أمر مؤكد".

وأردف "فيما يتعلق بالمستقبل، ليس لدي أي شيء جديد لأقوله. سنرى، من الطبيعي أن تكون هناك أسئلة حول مستقبلي، ولكن هذه ليست اللحظة المناسبة للحديث عن ذلك".

وأنهى "هل اتصل بي أحد من بايرن؟ أتفهم السؤال، لكن مرة أخرى، ليس لدي أي شيء جديد لأقوله، لذا فهذه مجرد اجتهادات".

وأكدت الشبكة أن نادي بايرن ميونيخ استفسر بالفعل عن إمكانية التعاقد مع تشابي ألونسو.

لكن ألونسو يركز مع باير ليفركوزن في الوقت الحالي بنسبة 100%، ويخطط لتدريب بايرن الموسم المقبل بنسبة 100%، حسب التقرير.

وأشار تقرير سكاي إلى أن إدارة النادي الألماني تفضل التعاقد مع ألونسو في الصيف المقبل بعد النتائج الرائعة التي يقدمها مع باير ليفركوزن.

منذ فترة، كشفت صحيفة بيلد الألمانية أن هناك بندا في عقد المدرب الإسباني يتيح له تدريب أي من الـ3 فرق الكبار التي لعب لها من قبل في نهاية الموسم وفسخ عقده تلقائيا في حالة موافقته.

ولعب البالغ من العمر 42 عاما لليفربول وريال مدريد وبايرن ميونيخ من قبل.

ويحتل باير ليفركوزن صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 70 نقطة ويبتعد بفارق 10 نقاط عن بايرن ميونيخ الوصيف.

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