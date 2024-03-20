بالأسماء.. 6 لاعبين ينتظرون الظهور الأول مع منتخب مصر

ينتظر 6 لاعبين ظهورهم الأول بقميص منتخب مصر بعدما وقع عليهم اختيار حسام حسن مدرب الفراعنة الجديد.

ويلعب منتخب مصر أمام نيوزيلاندا يوم الجمعة المقبل ضمن كأس عاصمة مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة بطولة كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا في الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري.

واختار حسام حسن القائمة التالية لخوض معسكر شهر مارس:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل – المهدي سليمان – مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني – أكرم توفيق – محمد حمدي – محمد شكري – أحمد حجازي – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – أحمد رمضان

خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – إمام عاشور – محمد مجدي أفشة – أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه – مصطفى فتحي – مصطفى شلبي – عمر مرموش – مصطفى محمد – أحمد عاطف – محمد شريف – محمد الشامي.

وتنتظر الأسماء التالية الظهور الأول مع منتخب مصر:

المهدي سليمان

صاحب الـ36 عاما حرس مرمى الاتحاد السكندري 15 مباراة خلال الموسم الجاري واستقبلت شباكه 14 هدفا وحافظ على شباكه خلال 7 مباريات.

مصطفى شوبير

صاحب الـ24 عاما حرس مرمى الأهلي 8 مباريات خلال الموسم الجاري واستقبلت شباكه 8 أهداف وحافظ على شباكه في 4 مباريات.

محمد شكري

الظهير الأيسر صاحب الـ24 عاما لعب 19 مباراة مع سيراميكا كليوباترا في الموسم الحالي وسجل هدفين وصنع 3 آخرين.

أحمد نبيل كوكا

لاعب الوسط صاحب الـ 22 عاما لعب 15 مباراة مع الأهلي خلال الموسم الحالي وصنع هدفين.

مصطفى شلبي

الجناح الأيسر صاحب الـ29 عاما لعب مع الزمالك 10 مباريات خلال الموسم الحالي وسجل هدفا وصنع هدفين.

محمد الشامي

اللاعب صاحب الـ28 عاما الذي يجيد في مركزي الجناح والمهاجم، شارك مع المصري خلال الموسم الحالي في 16 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع مثلهم.