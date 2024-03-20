رئيس مودرن فيوتشر: فصل جهاز التنفس الصناعي الخطوة الأهم لـ رفعت.. واسترد جزء من وعيه

شدد وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر أن فصل أحمد رفعت لاعب الفريق عن جهاز التنفس الصناعي هي الخطوة الأهم.

وسقط أحمد رفعت مغشيا عليه قبل نهاية مباراة الاتحاد السكندري، وفيوتشر بدقيقة ونصف، في الجولة 16 من الدوري المصري يوم 11 مارس.

وقال دعبس لقناة ETC: "فصل جهاز التنفس الصناعي عن أحمد رفعت وهذه تعتبر أهم خطوة، لا نستطيع قول إن الحالة مستقرة، لكن في الطريق السليم للاستقرار".

وأضاف "الآن يرتدي قناع أكسجين وهناك فارق كبير جدا بين جهاز التنفس الصناعي والقناع فهذه خطوة إيجابية".

وأكمل "استرد رفعت وعيه بشكل جزئي، هو لم يكن فاقدا للوعي بل كانت تحت تأثير المخدر، حتى تعود الرئة لحالتها الطبيعية".

وتابع "سنتأكد أن حالته جيدة عندما يتحدث بشكل طبيعي، الأطباء في المستشفى والتمريض يبذلون مجهودا عظيما وقلت لهم بأنه لن يتلقى رعاية طبية بهذه الجودة في الخارج، هذه شهادة يجب أن أعترف بها".

وأكمل "هذه التطورات مفرحة للغاية بالنسبة لي، يستطيع يطلب أي شيء عن طريق الإشارة وكل شيء سيكون على ما يرام في الفترة المقبلة".

وأنهى حديثه قائلا: "كنت في تدريبات الفريق ووجدت اللاعبين في حالة فرحة بعد معرفة آخر التطورات فهذه الأجواء طيبة للغاية وارتفعت أيضا الروح المعنوية للفريق".

ويواصل رفعت التحسن خطوة تلو الأخرى بعد واقعة سقوطه في مباراة الاتحاد السكندري.

وقال صلاح عقدة مراسل قناة أون تايم سبورتس مساء الاثنين: "هناك تحسن في حالة أحمد رفعت وتحديدا وظائف الكبد".

وأضاف "الأطباء يفضلون بقاءه في حالة التخدير كي لا يبذل جهدا كبيرا مما يؤثر عليه بالسلب".

وأوضح "لقياس درجة الإفاقة قال له الطبيب (اضغط على يدي).. فاستجاب رفعت في إشارة لتحسنه".

وكشف الطاقم الطبي المعالج لأحمد رفعت في مستشفى زمزم، تفاصيل الحالة الصحية للاعب بعد سقوطه مغشيا عليه قبل نهاية مباراة الاتحاد السكندري، وفيوتشر بدقيقة ونصف.

وأوضح أحمد المنشاوي استشاري العناية المركزة بالمستشفى، أن رفعت وصل للمستشفى مصابا بتوقف لعضلة القلب لمدة ساعة ونصف، نتيجة اضطراب وتسارع حاد في ضربات القلب وغير مستجيب للصدمات الكهربائية.

وأشار استشاري العناية، إلى أنه تم عمل إنعاش للقلب لمدة ساعة ونصف في الطواريء، وبمجرد استرداد الدورة الدموية لعملها واستقر حالة القلب عاد للعناية المركزة.