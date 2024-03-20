كرة يد - الزمالك ينهي أزمة مستحقات الإسباني جارالدا

أنهى نادي الزمالك أزمة المستحقات المتأخرة للمدرب الإسباني ماتيو خيسوس جارالدا مدرب فريق كرة اليد السابق.

ورحل جارالدا عن تدريب الزمالك في مايو الماضي بعدما خسر ألقاب الدوري المصري، وكأس مصر، وكأس السوبر الإفريقي.

وقال الزمالك في بيان: "نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، في التوصل لاتفاق مع وكيل اللاعبين التونسي هشام بن صالح، بشأن تسوية مستحقاته المالية المتأخرة لدى القلعة البيضاء والمقدرة بـ15 ألف دولار، في صفقة التعاقد مع الإسباني ماتيو خيسوس جارالدا مدرب فريق اليد السابق".

وأوضح "توصل مجلس إدارة الزمالك، لاتفاق مع التونسي هشام بن صالح ، يفيد بتخفيض المبلغ إلى 6 آلاف دولار، تم تحويلها إلى حسابه الخاص، والتوقيع على التسوية ، ليتم غلق هذا الملف الذي استمر لمدة عامين".

وتولى أحمد رمضان "هتلر" تدريب الزمالك خلفا للمدرب الإسباني ماتيو خيسوس جارالدا.

وتعاقد الزمالك مع مجدي أبو المجد لتولي مهمة تدريب فريق اليد منذ فبراير الماضي.