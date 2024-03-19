سكاي: أرسنال قرر رحيل مدافعه مجانا الصيف المقبل

قرر نادي أرسنال رحيل سيدريك سواريز مدافع الفريق في الصيف المقبل.

وحسب شبكة سكاي سبورتس فنادي أرسنال قرر عدم تجديد عقد المدافع البالغ من العمر 32 عاما.

وينتهي عقد سواريز مع أرسنال في نهاية الموسم الجاري.

وأفادت الشبكة أن الظهير الأيمن سيكون ملتزما تماما مع النادي، وهناك العديد من الأندية الأوروبية التي ترغب في التعاقد معه.

وشارك سواريز مع أرسنال خلال الموسم الحاري في 6 مباريات فقط بعدد دقائق 193 دقيقة.

وانضم سواريز إلى أرسنال دون مقابل قادما من ساوثهامبتون في صيف 2020-2021 بعدما قضى 6 أشهر في منتصف الموسم في 2019-2020.

وبدأ سواريز مسيرته في سبورتينج لشبونة قبل أن ينتقل إلى ساوثهامبتون مقابل 7 ملايين يورو في موسم 2015-2016.

وقضى سواريز فترة إعارة لمدة 6 أشهر في إنتر ميلان موسم 2018-2019.

وتبلغ قيمة سواريز السوقية حاليا مليوني يورو حسب موقع ترانسفير ماركت.