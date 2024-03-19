الثالثة بعد 25 عاما.. تاريخ مواجهات مصر أمام نيوزيلاندا

الثلاثاء، 19 مارس 2024 - 23:45

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

يستعد منتخب مصر لخوض مباراته الرسمية الأولى تحت قيادة جهازه الفني الجديد بقيادة حسام حسن.

ويلعب منتخب مصر أمام نيوزيلاندا يوم الجمعة المقبل ضمن كأس عاصمة مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة بطولة كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا في الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري.

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وكان يفترض أن تقام البطولة في الإمارات، قبل أن يعلن اتحاد الكرة نقلها إلى مصر، وإقامة بعض مبارياتها ملعب مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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وسيخوض منتخب مصر مواجهته التاريخية الثالثة أمام نيوزيلاندا.

ولعب منتخب مصر مباراتين وديتين أمام نيوزيلاندا في عام 1999.

المباراة الأولى التي جمعت منتخب مصر أمام نيوزيلاندا جاءت في يوم 10 يوليو 1999 وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وسجل حازم إمام هدف منتخب مصر في شباك نيوزيلاندا عند الدقيقة 12 من عمر المباراة.

المباراة الثانية أقيمت يوم 15 يوليو وانتهت بفوز منتخب مصر بهدف دون رد سجله إبراهيم حسن في الدقيقة 68.

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منتخب مصر واجه نيوزيلاندا في 1999 في مباراتين وديتين تحضيرا لخوض منافسات كأس القارات 1999 بالمكسيك.

ولعب منتخب مصر أمام نيوزيلاندا المباراتين في المكسيك، إذا كان الراحل محمود الجوهري مديرا فنيا للفراعنة آنذاك.

وشارك منتخب مصر في كأس القارات 1999 بصفته بطلا لكأس أمم إفريقيا 1998 ببوركينا فاسو.

ولعب منتخب مصر ضمن المجموعة التي ضمت منتخبات: المكسيك وبوليفيا والسعودية.

منتخب مصر تعادل أمام المكسيك وبوليفيا بنتيجة 2-2 في المباراتين لكنه تعرض لهزيمة ثقيلة على يد السعودية 5-1 ليودع السمابقة من دور المجموعات.

منتخب مصر نيوزيلاندا كأس عاصمة مصر
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