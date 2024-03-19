اختر تشكيل منتخب مصر ضد نيوزيلندا في اختبار حسام حسن الأول

الثلاثاء، 19 مارس 2024 - 23:38

كتب : FilGoal

تدريب منتخب مصر

يشارك منتخب مصر في كأس عاصمة مصر الدولية والتي تضم أربعة منتخبات في اختبار حسام حسن الأول.

وتأتي تلك الفترة الاستعدادية في مارس، قبل خوض المنتخب لمباراتي بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، في شهر يونيو المقبل، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستهل منتخب مصر مشواره تحت قيادة الجهاز الفني الجديد مع حسام حسن المدير الفني، بمواجهة نيوزيلندا في تمام العاشرة من مساء الجمعة المقبل.

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وتعتبر تلك المباراة هي الرسمية الأولى على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة بطولة كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا في الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري.

ويلعب منتخب مصر ضد نيوزيلندا يوم 22 مارس، بينما يلعب منتخب تونس ضد كرواتيا.

ويلعب الفائز من كل مباراة في النهائي يوم 26 مارس، بينما يخوض صاحب المركزي الثالث والرابع مباراة أخرى يوم 25.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل – المهدي سليمان – مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني – أكرم توفيق – محمد حمدي – محمد شكري – أحمد حجازي – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – أحمد رمضان

خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – إمام عاشور – محمد مجدي أفشة – أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه – مصطفى فتحي – مصطفى شلبي – عمر مرموش – مصطفى محمد – أحمد عاطف – محمد شريف – محمد الشامي

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