تنس - من أجل بطاقة أولمبياد باريس.. رباعي مصري في نصف نهائي الألعاب الإفريقية

الثلاثاء، 19 مارس 2024 - 23:04

كتب : FilGoal

ميار شريف - تنس

يتنافس أربعة لاعبين مصريين في منافسات نصف نهائي للتنس بدورة الألعاب الإفريقية.

وتستضيف العاصمة الغانية أكرا دورة الألعاب الإفريقية خلال الفترة من 8 إلى 24 مارس الجاري.

ويتأهل بطل دورة الألعاب الإفريقية إلى أولمبياد باريس 2024 عن طريق الكوتة الإفريقية.

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ووصل ثلاثي السيدات ميار شريف وساندرا سمير ولميس الحسيني إلى نصف نهائي منافسات فردي السيدات.

بينما تأهل محمد صفوت إلى نصف نهائي منافسات فردي الرجال، وودع مايكل صبحي من ربع النهائي.

ويضم منتخب مصر للتنس للرجال كل من محمد صفوت وأكرم السلالي وفارس زكريا ومايكل صبحي.

بينما فريق السيدات يضم كل من ميار شريف وساندرا سمير ولميس الحسين وميرنا رفعت.

ومثل مصر في أولمبياد طوكيو 2020 الثنائي محمد صفوت وميار شريف في التنس لأول مرة.

تنس ميار شريف محمد صفوت
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