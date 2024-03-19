راتكليف: أكره جميع فرق إنجلترا كلهم أعداء لنا

الثلاثاء، 19 مارس 2024 - 23:00

كتب : FilGoal

السير جيم راتكليف

عبر السير جيم راتكليف مالك نادي مانشستر يونايتد عن كرهه لجميع فرق الدوري الإنجليزي.

وتم سؤال راتكليف عن الفريق الذي يريده أن يتوج ببطولة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري ورد في حوار الدراج الويلزي جيراينت توماس قائلا: "أكرههم جميعا، كلهم ​​​​أعداء لنا".

وأضاف "لا يمكنني الاختيار، لكن سيكون الأمر جيدا بالنسبة لميكيل أرتيتا -مدرب أرسنال- لأنه يعمل بشكل جيد حقا وكان النادي صبورا معه".

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وواصل "أنت بحاجة إلى تحسين مؤسستك وتوظيف أفضل الأشخاص في كل مركز".

وأنهى حديثه قائلا: "نحن نتأكد من التوظيف الصحيح، هذا جزء حيوي من إدارة نادي كرة القدم والقيام بذلك بشكل صحيح".

ووصل مانشستر يونايتد إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على منافسهم ليفربول 4-3.

وسيلاقي يونايتد خصمه كوفنتري سيتي في دور نصف النهائي، وعلى الجانب الآخر يلاقي مانشستر سيتي نظيره تشيلسي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة.

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