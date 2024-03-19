بعد استبعاده.. تفاصيل إصابة ومدة غياب مدافع منتخب السعودية

الثلاثاء، 19 مارس 2024 - 22:56

كتب : FilGoal

منتخب السعودية

كشف نادي التعاون تفاصيل إصابة ومدة غياب وليد الأحمد مدافع الفريق الدولي السعودي.

واستبعد روبرتو مانشيني مدرب منتخب السعودية لاعب التعاون من حساباته بعد تعرضه للإصابة.

وأعلن نادي التعاون عن معاناة الأحمد من وجود تمدد في الوتر الجانبي للركبة.

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وأوضح النادي السعودي أن الأحمد يحتاج لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة 4 أسابيع.

وكان المنتخب السعودي قد أعلن استبعاد الثلاثي: عبد الله الخيبري ووليد الأحمد ومتعب الحربي بسبب الإصابة.

في المقابل وجه مانشيني الدعوة إلى محمد البريك للانضمام إلى قائمة المنتخب السعودي.

ويستعد الأخضر لخوض الجولتين الثالثة والرابعة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويستضيف المنتخب السعودي في الـ21 من شهر مارس الجاري منتخب طاجيكستان على استاد الأول بارك بالرياض.

وسيحل ضيفًا على نفس المنتخب في الـ26 من نفس الشهر على الملعب المركزي بالعاصمة الطاجاكية دوشنبه.

‏‎ويتواجد الأخضر في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأسي العالم 2026 وآسيا 2027، إلى جانب منتخبات الأردن، طاجيكستان، باكستان.

ويتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط بعد فوزه على منتخبي باكستان والأردن في الجولتين الأولى والثانية.

مانشيني منتخب السعودية
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