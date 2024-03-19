سكاي تكشف عن 4 لاعبين لا يمانع برشلونة رحيلهم الصيف المقبل

الثلاثاء، 19 مارس 2024 - 22:25

كتب : FilGoal

جوان لابورتا - برشلونة

كشفت شبكة سكاي سبورتس عن طريق فابريزيو رومانو الصحفي الشهير 4 لاعبين لا تمانع إدارة برشلونة من بيعهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعاني برشلونة من أزمة مادية قد تجعله مجبرا على بيع أحد نجوم الفريق من أجل التعاقد مع لاعبين.

وشدد رومانو أن جول كوندي أحد اللاعبين الذين من الممكن بيعهم خاصة أن نادي باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد معه، لكن يضع ليني يورو موهبة ليل كأولوية في التعاقد معه.

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وأضاف رومانو أن رافينيا كذلك ضمن الأصول التي يعول عليها برشلونة في حالة بيع أحد اللاعبين، وبالفعل صحيفة سبورت الإسبانية أشارت إلى أن النادي الكتالوني تلقى عرضا من الدوري السعودي مقابل 80 مليون يورو.

أما اللاعبين الآخرين هما رونالد أراوخو وأندرياس كريستينسن وهما أقرب لاعبين للرحيل.

وعلق أراوخو من قبل على مستقبله مع برشلونة إذ قال لشبكة دازن: "الجميع يعلم مدى سعادتي في برشلونة، أحاول دائما إظهار ذلك عندما أرتدي قميص الفريق".

وأتم "أنا سعيد للغاية في برشلونة وسأعطي أفضل ما لدي دائما".

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو من قبل أن برشلونة رفض عرضا من النادي البافاري للتعاقد مع أراوخو.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة رفض عرضا من بايرن ميونيخ لضم أراوخو مقابل 90 مليون يورو.

وأوضحت التقارير أن برشلونة رفض عرضا من بايرن عبارة عن 80 مليون يورو+ 10 ملايين متغيرات لضم المدافع الأوروجواياني خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وتحدث أراوخو عن مستقبله أيضا عقب مباراة فريقه ضد نابولي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا قائلا: "مستقبلي يعتمد على النادي، الجميع يعرفون إنني سعيد في برشلونة وممتن لتشافي".

ويلعب المدافع الاوروجواياني في صفوف برشلونة منذ أكتوبر 2020 وخاض مع الفريق 141 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 3 آخرين.

وتوج المدافع الشاب مع برشلونة بـ 3 ألاقب (الدوري الإسباني - كأس ملك إسبانيا - السوبر الإسباني).

ويمتد عقد أراوخو مع برشلونة حتى صيف 2026.

برشلونة أراوخو رافينيا باريس سان جيرمان أندرياس كريستينسن
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