بمشاركة سداسي أجنبي والأهلي والزمالك.. مجموعات كأس زد الدولية تحت 17 عاما

الثلاثاء، 19 مارس 2024 - 22:14

كتب : FilGoal

كأس زد للناشئين

يستضيف نادي زد بالقاهرة الجديدة، نسخة جديدة من بطولة كأس زد الدولية تحت 17 عاما خلال الفترة من 25 إلى 30 مارس الجاري.

وأعلن نادي زد تفاصيل البطولة الدولية للشباب بمشاركة 12 ناديا بينهم سداسي أجنبي.

ويشارك من مصر بجوار زد كل من الأهلي والزمالك وبيراميدز والمقاولون العرب وإنبي.

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بينما السداسي الأجنبي أستون فيلا - يونيون برلين - بلاكبيرن - فناربخشة - فيتوريا البرتغالي - فينورد الهولندي.

وجاءت المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى: زد - يونيون برلين - بيراميدز - بلاكبيرن.

المجموعة الثانية: الأهلي - أستون فيلا - فناربخشة - المقاولون العرب.

المجموعة الثالثة: الزمالك - فيتوريا - إنبي - فينورد.

ويأتي تنظيم بطولة كأس زد الدولية، في إطار استراتيجية إدارة النادي لإعداد أقوى قطاع ناشئين في مصر من خلال تنظيم بطولات عالمية يشارك فيها أندية محلية وأجنبية كبرى، لتوفير احتكاك للاعبين مع مدارس كروية مختلفة، واكتساب خبرات اللعب في المنافسات الكبرى.

كما حرصت إدارة نادي زد الرياضي، على توفير كل احتياجات الفرق المشاركة، لإبراز قدرة الرياضة المصرية على تنظيم بطولات دولية كبرى، وكذلك تنظيم جولة سياحية للفرق الأوروبية المشاركة في عدد من المناطق الأثرية بالقاهرة والجيزة، لدعم جهود الترويج للسياحة المصرية.

وتأتي مباريات البطولة كالآتي:

اليوم الأول

زد × يونيو برلين

بيراميدز × بلاكبيرن

الأهلي × أستون فيلا

فناربخشة × المقاولون العرب

الزمالك × فينورد

إنبي × فيتوريا

اليوم الثاني:

الأهلي × فناربخشة

أستون فيلا × المقاولون العرب

إنبي × الزمالك

فينورد × فيتوريا

زد × بيراميدز

بلاكبيرن × يونيون برلين

اليوم الثالث:

فيتوريا × الزمالك

إنبي × فينورد

زد × بلاكبيرن

يونيون برلين × بيراميدز

الأهلي × المقاولون العرب

أستون فيلا × فناربخشة

كأس زد الدولية للناشئين الأهلي الزمالك بيراميدز أستون فيلا
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