إريكسن: لست سعيدا.. وهذه تفاصيل جلستي مع تين هاج

الثلاثاء، 19 مارس 2024 - 22:04

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

كشف الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب مانشستر يونايتد كواليس جلسته مع الهولندي إريك تين هاج مدرب الشياطين الحمر.

ويعاني إريكسن خلال الموسم الحالي من قلة المشاركات مع مانشستر يونايتد على عكس الموسم المنصرم الذي كان أحد الأعمدة الرئيسية في تشكيل الفريق خلاله.

وقال إريكسن عبر وسائل إعلام دنماركية: "لست سعيدا بعدم اللعب لفترات طويلة ولكن الفريق يؤدي بشكل جيد ومن ثم يجب أن أحترم ذلك. أعمل بجد وأركز على عملي وجاهزيتي قبل كل مباراة".

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وأوضح "لقد تحدثت مع تين هاج وأبلغته أنني أريد اللعب قدر الإمكان. كوبي ماينز وباقي لاعبي الوسط يقدمون مستويات رائعة. هناك منافسة كبيرة على الأماكن وهو أمر متوقع عندما تلعب لناد كبير".

وشارك إريكسن مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي في 21 مباراة وسجل هدفا وحيدا وصنع هدفين.

صاحب الـ 32 عاما خاض الموسم الماضي 44 مباراة مع الشياطين الحمر ونجح في التتويج بلقب رابطة المحترفين.

مانشستر يونايتد إريكسن
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