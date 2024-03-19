كرة سلة - منتخب مصر بالمجموعة الأولى في أولمبياد باريس حال التأهل من الملحق العالمي

أسفرت قرعة أولمبياد باريس 2024 لرجال كرة السلة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى حال التأهل من الملحق العالمي.

ويخوض منتخب رجال مصر لكرة السلة الملحق العالمي في يوليو المقبل ضمن تصفيات اليونان.

ويقام الملحق من 4 بطولات مختلفة وتضم كل منهم ستة منتخبات، ويتأهل بطل كل بطولة من التصفيات إلى أولمبيا باريس.

وجاءت مجموعات أولمبياد باريس كالآتي:

المجموعة الأولى: أستراليا - بطل تصفيات اليونان - كندا - بطل تصفيات إسبانيا.

المجموعة الثانية: فرنسا - ألمانيا - اليابان - بطل تصفيات لاتفيا.

المجموعة الثالثة: صربيا - جنوب السودان - بطل تصفيات بورتوريكو - أمريكا

وتأهل منتخب مصر إلى الملحق العالمي باعتباره صاحب ثاني أفضل ترتيب إفريقي في كأس العالم، بعد جنوب السودان التي تأهلت مباشرة إلى الأولمبياد.

نظام الملحق يقوم على 4 بطولات يستضيفها أصحاب أعلى 4 منتخبات تصنيفا في الملحق وهم إسبانيا واليونان وبويرتريكو ولاتفيا.

ويشارك 6 منتخبات في كل بطولة ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين، ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني من كل مجموعة ليشكلا دور نصف نهائي ثم نهائي على أن يتأهل فريق واحد إلى الأولمبياد من كل بطولة.

بينما تصفيات الملحق العالمي كالآتي:

تصفيات إسبانيا تضم منتخبات: إسبانيا - لبنان - أنجولا - فنلندا - بولندا - جزر الباهاما

تصفيات لاتفيا تضم منتخبات: لاتفيا - جورجيا - الفلبين - البرازيل - الكاميرون - مونتينجرو

تصفيات اليونان تضم منتخبات: اليونان - مصر - الدومينيك - سلوفينيا - نيوزلاندا - كرواتيا.

تصفيات بورتوريكو تضم منتخبات: بورتوريكو - إيطاليا - البحرين - المكسيك - كوت ديفوار - ليتوانيا.