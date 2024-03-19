خدمة في الجول - بـ 30 جنيها.. طرح تذاكر مواجهة تونس أمام كرواتيا على استاد القاهرة

طرحت شركة تذكرتي تذاكر مواجهة تونس أمام كرواتيا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

ويستضيف استاد القاهرة المواجهة بين تونس أمام كرواتيا في المباراة المقرر لها تمام العاشرة مساء الجمعة 23 مارس.

ويشارك في كأس عاصمة مصر الدولية أربعة منتخبات وهم مصر وتونس وكرواتيا ونيوزلاندا.

وجاءت أسعار تذاكر مواجهة تونس وكرواتيا كالآتي:

الثالثة يمين: 30 جنيها

الثالثة شمال: 30 جنيها

الدرجة الثانية: 50 جنيها

لحجز التذكرة من هنا.

وتقام المواجهة على استاد القاهرة بين تونس وكرواتيا.

بينما في نفس التوقيت يستضيف استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة مواجهة مصر أمام نيوزلاندا.

وتعتبر تلك المباراة هي الرسمية الأولى على ذلك الملعب منذ افتتاحه.

كما يستضيف استاد مصر المباراة النهائية يوم 26 من الشهر نفسه، بينما مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 25.

وكان يفترض أن تقام البطولة في الإمارات، قبل أن يعلن اتحاد الكرة نقلها إلى مصر.

البطولة ستكون هي الاختبار الأول للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني، إذ ستفتتح مصر البطولة بمواجهة نيوزيلندا في نصف النهائي، على أن تلعب تونس مع كرواتيا في نصف النهائي الآخر.

وأعلنت مصر افتتاح ملعب العاصمة الإدارية قبل عدة أشهر، وهو الذي سبق له استضافة معسكر الفراعنة بالفعل قبيل فعاليات أمم إفريقيا 2023.

وكان المعلن هو إقامة البطولة على استادي القاهرة والدفاع الجوي.

ويلعب الفائز من كل مباراة في النهائي يوم 26 مارس، بينما يخوض صاحب المركزي الثالث والرابع مباراة أخرى يوم 25.