عامر حسين لـ في الجول: مواجهة الأهلي أمام فيوتشر تأجلت تلقائيا بسبب الإياب ضد سيمبا

حسم عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على لجنة المسابقات مصير مواجهة الأهلي ضد مودرن فيوتشر في مسابقة الدوري.

وكان من المقرر إقامة مباراة الأهلي أمام مودرن فيوتشر يوم الأربعاء 3 أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري.

ويلعب الأهلي أمام سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ذهابا في تنزانيا يوم الجمعة 29 مارس وإيابا الجمعة 5 أبريل، بينما مودرن فيوتشر يواجه الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية ذهابا يوم 31 مارس الجاري.

وقال عامر حسين لـ FilGoal.com: "مواجهة الأهلي ضد مودرن فيوتشر في الدوري والتي كان مقررا لها يوم 3 أبريل تأجلت تلقائيا بسبب إقامة مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا يوم الجمعة".

وأوضح "الجميع يعلم اللائحة الآن وسبب التأجيل، إذا كانت مواجهة الإياب يوم السبت كانت المباراة ستقام في موعدها".

وتنص اللائحة الخاصة بالمشاركات الإفريقية للفرق المصرية، أن الفريق الذي يلعب مباراة قارية داخل ملعبه يخوض المواجهة المحلية التي تليها على اليوم الثالث، أما إذا كانت المباراة الإفريقية خارج مصر يخوض الفريق مباراته المحلية التي تليها على اليوم الرابع.

وكان موعد الأربعاء 3 أبريل مناسبا لإقامة المباراة وفقا للائحة حال لعب الأهلي مباراة الإياب في مصر يوم السبت 6 أبريل.

وخاض الأهلي 8 مباريات في مسابقة الدوري حتى الآن من أصل 16 جولة، وجمع الفريق 17 نقطة في المركز العاشر.

أما مودرن فيوتشر فخاض 13 مباراة حتى الآن وجمع 17 نقطة في المركز الحادي عشر.