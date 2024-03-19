على رأسهم فيجو وإنييستا.. المغرب يكشف سفراء وشعار مونديال 2030 رفقة البرتغال وإسبانيا

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم سفراء وشعار كأس العالم 2030 رفقة البرتغال وإسبانيا.

ومن المقرر أن ينظم المغرب رفقة إسبانيا والبرتغال كأس العالم 2030.

وجاء بيان المغرب كالتالي:

المملكة المغربية تكشف مع البرتغال وإسبانيا عن الهوية البصرية لملف التنظيم المشترك لكأس العالم 2030.

تواصل المملكة المغربية والبرتغال وإسبانيا التحضير للتنظيم المشترك من أجل تنظيم نهائيات كأس العالم 2030.

في هذا الإطار، تم اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024، تنظيم لقاء إعلامي بمقر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، خصص لتسليط الضوء على آخر مراحل التحضيرات لهذا الحدث الكروي العالمي.

وتم الكشف بالمناسبة، عن الهوية البصرية لهذا الملف تحت شعار "هيا بنا يلاه" لتنظيم منافسة عالمية "من أجل كرة القدم، من أجل العالم، ومن أجل الغد".

وسيمكن هذا الملف المشترك من تنظيم هذا العرس الكروي العالمي في قارتين، وهي سابقة في تاريخ المنافسة التي ستخلد ذكرتها المئوية سنة 2030، وسيسمح هذا التنظيم المشترك بتحقيق التقارب بين الحضارات، في جو من البهجة وحسن الضيافة، مع مراعاة الجانب الاجتماعي، فضلا عن الجوانب المتعلقة بالاستثمارات والابتكار.

وكان الهدف من هذا اللقاء تقديم نقط قوة هذا الترشيح المشترك، لاسيما الجوانب المتعلقة بالبنيات التحتية الخاصة بكرة القدم العصرية التي تتطلب مدة زمنية وجيزة للتنقل، وشغف المتتبعين بكرة القدم في المغرب وإسبانيا والبرتغال.

خلال هذا الحفل، تم أيضا تقديم سفراء كأس العالم 2030 الذين سيمثلون بلدهم وهم لويس فيجو، وأندريس إنييستا ونور الدين النيبت، بالإضافة للنجم السابق إيمانويل أديبايور، سفيرا لإفريقيا في كأس العالم 2030.

وتفعيلا لمقتضيات ميثاق تنظيم تظاهرات الاتحاد الدولي فيفا، فإن المرحلة المقبلة ستكون هي التقديم الرسمي لملف التنظيم المشترك خلال شهر يوليوز 2024، يليه الإعلان النهائي عن البلد أو البلدان المستضيفة لنهائيات كأس العالم 2030، بعد تصويت المؤتمر الفيفا، خلال الأربعة أشهر الأخيرة من السنة الحالية.

في هذا السياق، عبر رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، فيرنادو كوميش عن قناعته الراسخة في جعل هذا الترشيح المشترك يولي اهتماما بالغا لمتتبعي كرة القدم، ولهذا يتوجب الانفتاح على قيمنا وإشراك كافة الأطراف المعنية، هدفنا من خلال تنظيم 101 مباراة لكأس العالم 2030 بالدول الثلاثة هو تحقيق وقع إيجابي ومستدام.

وبدوره صرح رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع "يشكل هذا اليوم تاريخا هاما في مسلسل التنظيم المشترك لهذا الحدث الكروي التاريخي، تجسيدا للرؤية النيرة لصاحب الملك محمد السادس بفضل العمل سويا كل يوم مع شركائنا البرتغال والإسبان، سنبرز قيمة هذه الشراكة والعمل الجماعي نحن واثقون أن منظومة كرة القدم ككل ستكون الرابح الأكبر من هذا التنظيم.

وصرح السيد، فيرناندو سائز، عضو لجنة الترشيح بالإتحاد الإسباني، بأن إسبانيا، التي سبق لها أن نظمت نهائيات كأس العالم لسنة 1982، تنضم للمغرب والبرتغال من أجل تنظيم نسخة فريدة من نوعها ستتذكرها الأجيال الصاعدة، بفضل تجهيزات حديثة سيتفيد منها اللاعبون والمتتبعون، ستشكل هذه النسخة لامحالة تجربة فريدة في الدول الثلاثة".