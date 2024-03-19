وكيل معلول لـ في الجول: ما يقال بشأن مستقبله مع الأهلي غير صحيح.. ويريد التركيز مع الفريق

أوضح جون إدوارد وكيل أعمال علي معلول ظهير أيسر الأهلي حقيقة وجود خلافات بين الطرفين بشأن تجديد التعاقد.

علي معلول النادي : الأهلي الأهلي

وقال جون إدوارد لـFilGoal.com: "كل ما ينشر عن اللاعب وعلاقته بالنادي الأهلي بخصوص تجديد تعاقده من عدمه غير صحيح ولم يحدث أي تواصل بين الطرفين حتى هذه اللحظة".

وأضاف "علي معلول يود التركيز في الوقت الحالي مع الأهلي في جميع البطولات التي يخوضها النادي نظرا لأهميتها ولاستكمال ما قدمه من عطاء على مدار السنوات الماضية".

وأتم تصريحاته "نحن أمام أسطورة حية تعيش معنا ولايزال أمام معلول عدة مواسم لاستكمال مسيرته الكروية في أعلى مستوى فني وبدني، واللاعب سوف يحدد مصيره بنهاية الموسم الجاري".

وينتهي تعاقد التونسي علي معلول مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وتعاقد الأهلي مع علي معلول في عام 2016 قادما من الصفاقسي التونسي.

وخلال هذه الفترة حقق معلول مع الأهلي 19 بطولة محلية وإفريقية بالإضافة إلى حصوله على المركز الثالث في كأس العالم للأندية 3 مرات.