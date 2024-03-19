هل اقترب الزمالك من رمضان صبحي وبنشرقي؟.. حسام المندوه يجيب

الثلاثاء، 19 مارس 2024 - 17:52

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - أشرف بنشرقي

أخبار كثيرة وتصريحات مستمرة خلال الفترة السابقة عن رغبة الزمالك واقترابه من التعاقد مع رمضان صبحي لاعب بيراميدز.

أشرف بنشرقي

النادي : الريان

رمضان صبحي

النادي : بيراميدز

الريان
الزمالك

فهل بالفعل اقترب الزمالك من التعاقد مع رمضان صبحي، وهل اقترب أيضا الأبيض من استعادة لاعبه السابق أشرف بنشرقي؟ هذا ما أجاب عنه حسام المندوه أمين صندوق النادي.

ورد المندوه عبر إذاعة أون سبورت إف إم على سؤال هل اقترب الزمالك من التعاقد مع رمضان صبحي قائلا: "أي لاعب مميز بالتأكيد ضمن تفكير الزمالك".

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وبسؤاله هل سيعود أشرف بنشرقي للزمالك رد قائلا: "ربنا يسهل.. ليس لدي معلومة ولكن إن شاء الله هناك أشياء جيدة ستحدث".

وانضم المغربي أشرف بنشرقي البالغ من العمر 29 عاما لصفوف الزمالك في عام 2019 قادما من الهلال السعودي.

قبل أن يرحل بنهاية تعاقده في 2022 وينضم إلى الجزيرة الإماراتي ثم إلى الريان القطري.

أما رمضان صبحي البالغ من العمر 27 عاما انضم لصفوف بيراميدز في عام 2020 قادما من نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي بعد نهاية إعارته مع الأهلي.

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