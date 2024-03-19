كرة يد – بعد إصابة هشام صلاح بالرباط الصليبي.. استدعاء أحمد سامح في الألعاب الإفريقية

قرر منتخب مصر لكرة اليد بقيادة طارق محروس استدعاء أحمد سامح لاعب فريق الزمالك لقائمة الفراعنة المشاركة في دورة الألعاب الإفريقة المقامة حاليا في غانا.

وذلك لتعويض غياب زميله في الزمالك هشام صلاح الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكان هشام صلاح تعرض للإصابة خلال مباراة مصر ونيجيريا في كرة اليد، ضمن ختام دور المجموعات من دورة الألعاب الإفريقية، حيث أثار اللاعب الفزع بعدما خرج باكيا بسبب شكواه من آلام في الركبة.

ومن المنتظر أن يصل أحمد سامح إلى غانا غدا الأربعاء للالتحاق بمنتخب مصر لكرة اليد.

لكنه لن يلحق بمباراة بينين غدا الأربعاء، في نصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية.