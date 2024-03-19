كرة يد – بعد إصابة هشام صلاح بالرباط الصليبي.. استدعاء أحمد سامح في الألعاب الإفريقية

الثلاثاء، 19 مارس 2024 - 17:39

كتب : FilGoal

هشام صلاح

قرر منتخب مصر لكرة اليد بقيادة طارق محروس استدعاء أحمد سامح لاعب فريق الزمالك لقائمة الفراعنة المشاركة في دورة الألعاب الإفريقة المقامة حاليا في غانا.

وذلك لتعويض غياب زميله في الزمالك هشام صلاح الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكان هشام صلاح تعرض للإصابة خلال مباراة مصر ونيجيريا في كرة اليد، ضمن ختام دور المجموعات من دورة الألعاب الإفريقية، حيث أثار اللاعب الفزع بعدما خرج باكيا بسبب شكواه من آلام في الركبة.

أخبار متعلقة:
كرة يد - مصر لن تقع مع السويد.. الكشف عن تصنيف وموعد قرعة أولمبياد باريس كرة يد - 6 منتخبات تلحق بـ مصر في أولمبياد باريس 2024 عن طريق الملحق كرة يد - الكشف عن تفاصيل إصابة هشام صلاح مع منتخب مصر خلال مواجهة نيجيريا

ومن المنتظر أن يصل أحمد سامح إلى غانا غدا الأربعاء للالتحاق بمنتخب مصر لكرة اليد.

لكنه لن يلحق بمباراة بينين غدا الأربعاء، في نصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية.

منتخب مصر لكرة اليد هشام صلاح أحمد سامح
نرشح لكم
كرة يد - مصر لن تقع مع السويد.. الكشف عن تصنيف وموعد قرعة أولمبياد باريس كرة يد - 6 منتخبات تلحق بـ مصر في أولمبياد باريس 2024 عن طريق الملحق كرة يد - الكشف عن تفاصيل إصابة هشام صلاح مع منتخب مصر خلال مواجهة نيجيريا يد - سقوط تونس والجزائر في ملحق أولمبياد باريس 2024 كرة يد - منتخب مصر يخسر وديا من فرنسا بفارق 8 أهداف كرة يد - بعد حسم اللقب.. سيدات الأهلي يتفوقن على الزمالك في ختام الدوري كرة يد - منتخب مصر ينتصر على اليابان وديا قبل لقاء فرنسا كرة يد - قبل جولتين من النهاية.. تتويج سيدات الأهلي بلقب الدوري بعد الفوز على سموحة
أخر الأخبار
كرة سلة - منتخب مصر بالمجموعة الأولى في أولمبياد باريس حال التأهل من الملحق العالمي 2 دقيقة | كرة سلة
رابيو: لم أقرر مستقبلي مع يوفنتوس.. وصعب العودة لـ باريس بسبب ما حدث 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
أول تعليق من كورتوا بعد إصابته في الركبة 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
مرموش يعدد مميزات اللعب بجوار محمد صلاح 38 دقيقة | منتخب مصر
رغم مفاوضات بايرن معه.. مدير ليفركوزن: ألونسو سيستمر معنا ولكن 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
خدمة في الجول - بـ 30 جنيها.. طرح تذاكر مواجهة تونس أمام كرواتيا على استاد القاهرة 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: الوداد ينهي أزمة تجديد تعاقد نجمه ساعة | الكرة الإفريقية
عامر حسين لـ في الجول: مواجهة الأهلي أمام فيوتشر تأجلت تلقائيا بسبب الإياب ضد سيمبا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لم أتوقع أن نخسر 5-0.. ولذلك لم يخرج صلاح 2 قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي 3 نقل بطولة مارس الودية من الإمارات إلى مصر 4 الطبيب المعالج لـ أحمد رفعت: تطور حالته معجزة إلهية.. ودرجة وعيه أصبحت أفضل