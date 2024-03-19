وفاة مدير فيورنتينا بسبب أزمة قلبية

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي وفاة جو باروني المدير العام للنادي بعد الإصابة بأزمة قلبية قبل لقاء أتالانتا يوم الأحد.

الأزمة القلبية تسببت في تأجيل مباراة الجولة 29 من الدوري الإيطالي قبل انطلاقها.

وأفاد نادي فيورينتينا يوم الثلاثاء في بيان: "مع الألم العميق والحزن الشديد، يفقد فيورنتينا اليوم إحدى الشخصيات التي ميزت التاريخ الحديث للنادي والتي لن تُنسى أبدًا".

وأضاف البيان "توفي اليوم المدير العام جوسيبي باروني في مستشفى سان رافائيل في ميلانو، بعد الأزمة القلبية التي أصابته يوم الأحد".

وأتم البيان "النادي بأكمله يحتضن زوجته كاميلا وأطفاله وعائلة باروني بأكملها في هذه اللحظات الصعبة".

وتأجلت مباراة أتالانتا وفيورنتينا قبل ساعات من بدايتها بسبب إصابة باروني بأزمة قلبية ونقله للمستشفى.

وكان النادي قد أعلن استقرار الحالة الصحية لـ جو باروني المدير العام للنادي بعد الإصابة بأزمة قلبية ظهر الأحد.

وأوضح بيان النادي البنفسجي يوم الأحد أن "باروني في وحدة العناية المركزة للقلب في مستشفى سان رافائيل في ميلانو، وحالته لا تزال حرجة ولكنها مستقرة. يتلقى باروني حاليا العلاج الأكثر تقدما في وظائف القلب ودعمه".

وزار لاعبو فيورنتينا وفينتشينزو إيتاليانو مديرهم في المستشفى للاطمئنان على حالته وعادوا لمدينة فلورنسا مجددا.

وتولى باروني منصب المدير العام لنادي فيورنتينا منذ موسم 2019-2020.

وكان مقررا أن تقام المباراة في ملعب أتالانتا في السابعة مساءً لكنها تأجلت لآجل غير مسمى بحسب بيان رابطة الدوري الإيطالي.

وسيلتقي أتالانتا أوروبيا مع ليفربول في ربع نهائي الدوري الأوروبي.

فيما سيلتقي فيورنتينا مع فيكتوريا بلزن التشيكي في ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.