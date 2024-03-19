أمين صندوق الزمالك: فكرة بيع زيزو مطروحة ولكن بشروط

الثلاثاء، 19 مارس 2024 - 16:59

كتب : FilGoal

زيزو

كشف حسام المندوه أمين صندوق الزمالك عن أن فكرة بيع أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق مطروحة بالفعل ولكن بشروط.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال المندوه عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "زيزو من الركائز الأساسية في الزمالك والتفريط فيه لن يكون سهلا".

وأضاف "لكن في حالة وصول عرض مالي كبير يريح النادي ماليا ويساعدنا في إبرام صفقات أخرى سنوافق على احتراف زيزو وبالتأكيد هذه الفكرة مطروحة".

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وعن غرامة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي قال: "قرار الزمالك في غرامة كهربا تم اتخاذه في الوقت المناسب وفي حالة الانتظار أكثر من ذلك للحصول على أموال أكبر بعد ارتفاع سعر الدولار كان من الممكن أن يؤدي إلى عدم الحصول على مبلغ الغرامة بالكامل".

وأوضح "أثناء تواجد الخطيب في الزمالك واجتماعه مع حسين لبيب ساهم بشكل كبير في حل أزمة سداد غرامة كهربا، ولكن كان هناك اتصالات أخرى خارج هذا اللقاء هي التي أنهت الأزمة".

وشدد "عبد الله السعيد صفقة مؤثرة جدا، السعيد وشيكابالا نجوم مؤثرين في الملعب ووجودهما مع الفريق مهم جدا ".

وأشار "حتى الآن لم نشاهد ما يريده الجمهور من فريق الزمالك الحالي، ولذلك لا يجب أن نتحدث عن عبد الله السعيد فقط".

وشرح "لقاء حسين لبيب مع جوميز كان سببه هو أننا نستعجل تخطي هذه المرحلة لأن الجمهور صبر كثيرا ولن يصبر أكثر من ذلك".

وأكمل قائلا: "هدف الأهلي الأول في نهائي الكأس من تسلل واضح وحتى الآن أرى أن قرار الحكم غير صحيح، لكن المباراة انتهت والأهم هو ظهور الزمالك بشكل جيد في اللقاء".

وأتم تصريحاته "الزمالك في مرحلة تقاضي مع فرجاني ساسي وعمرو أدهم هو المسؤول عن هذا الملف ونثق في أن تكون النتائج إيجابية".

الزمالك أحمد سيد زيزو حسام المندوه
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