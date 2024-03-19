المندوه: كان من الضروري إعلان الزمالك تجديد الثقة في جوميز

الثلاثاء، 19 مارس 2024 - 16:18

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز مدرب الزمالك

كشف حسام المندوه أمين صندوق الزمالك عن أسباب إعلان ناديه تجديد الثقة في جوزيه جوميز المدير الفني لفريق كرة القدم بعد الخسارة من الجونة في الدوري.

وقال المندوه عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "إعلان مجلس إدارة الزمالك تجديد الثقة في جوزيه جوميز يؤكد أننا لا نعمل بالقطعة وأن المجلس يدعم المدرب في العمل بكل راحة ولكن في بعض الأوقات يجب التدخل لنعرف الموقف بالنسبة للمدرب ولكي نصل للجهاز الفني حالة الحزن لدى المجلس".

وأضاف "الجميع متحمس لرؤية الصفقات الجديدة في الملعب للحكم عليها ومعرفة هل كان المسار الذي سلكه مجلس الإدارة صحيحا أم لا".

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وانتقل للحديث عن الأزمات التي واجهت مجلس الإدارة قائلا: "مشكلة الزمالك لم تكن عدم وجود أموال، ولكن كانت كيفية إدارة الأموال ومنذ سنوات طويلة يتم إهدار حق الزمالك في الاستثمارات وفي قيمته التسويقية وفي الصورة الذهنية للنادي وهذا أدى إلى عدم وجود أموال في الوقت الحالي".

وواصل "مجلس الإدارة الحالي استلم الزمالك وخزينته بها مليون جنيه ومحجوز على أرصدة بقيمة 4 ملايين جنيه والميزانية التي رفضتها الجمعية العمومية بما خسائر بقيمة 2 مليار جنيه".

وأكد "الآن لا يوجد أي حجز من أي بنك على أرصدة الزمالك، وتم حل أزمات الجهات الحكومية مثل الضرائب والتأمينات والأوقاف والكهرباء والمياه".

وأتم تصريحاته "الزمالك يحتاج لمدة دورة مجلس إدارة كاملة حتى يتعافى بشكل كامل ماليا ويعرف جيدا ما هي إيرادات النادي ومصروفاته".

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