لتأبين العامري فاروق.. مجلس إدارة الزمالك يزور مقر النادي الأهلي

الثلاثاء، 19 مارس 2024 - 16:06

كتب : FilGoal

محمود الخطيب وحسين لبيب - زيارة مجلس إدارة الأهلي للزمالك

كشف حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك عن موعد تواجد مجلس إدارة ناديه في مقر الأهلي.

وقال المندوه عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "زيارة مجلس إدارة الأهلي للزمالك خطوة مهمة وتؤكد على أن هذه هي الرياضة المصرية، ومثل هذه الأفعال ستساهم في عودة الجمهور بشكل كامل للمباريات".

وأضاف "مجلس إدارة الزمالك سيتواجد في مقر الأهلي يوم 30 مارس الجاري لحضور تأبين الراحل العامري فاروق نائب رئيس الأهلي".

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وأتم تصريحاته "تلقينا دعوة لزيارة النادي الأهلي ولكن حتى الآن لم يتم الاستقرار على الموعد النهائي لهذه الزيارة".

وكان مجلس إدارة الأهلي زار مقر نادي الزمالك قبل عدة أسابيع لتهنئة المجلس الجديد برئاسة حسين لبيب لفوزه في انتخابات القلعة البيضاء.

وأعلن الأهلي عن إقامة حفل تأبين للراحل العامري فاروق نائب رئيس النادي الذي وافته المنية قبل عدة أسابيع.

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