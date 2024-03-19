الكشف عن مواعيد وأماكن مباريات كأس عاصمة مصر

أعلنت الشركة المتحدة للرياضة التي تنظم مباريات كأس عاصمة مصر، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مواعيد مباريات البطولة والملاعب التي تستضيف المباريات.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة بطولة كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا في الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري.

وكان يفترض أن تقام البطولة في الإمارات، قبل أن يعلن اتحاد الكرة نقلها إلى مصر، وإقامة بعض مبارياتها ملعب مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

البطولة ستكون هي الاختبار الأول للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني، إذ ستفتتح مصر البطولة بمواجهة نيوزيلندا في نصف النهائي، على أن تلعب تونس مع كرواتيا في نصف النهائي الآخر.

وأعلنت مصر افتتاح ملعب العاصمة الإدارية قبل عدة أشهر، وهو الذي سبق له استضافة معسكر الفراعنة بالفعل قبيل فعاليات أمم إفريقيا 2023.

وكان المعلن هو إقامة البطولة على استادي القاهرة والدفاع الجوي.

وجاءت مواعيد وأماكن المباريات على النحو التالي:

مصر ضد نيوزيلندا.. العاشرة مساء يوم 22 مارس.. ملعب مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

تونس ضد كرواتيا.. العاشرة مساء يوم 23 مارس.. استاد القاهرة

الفائزان.. العاشرة مساء يوم 26 مارس.. ملعب مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

الخاسران.. العاشرة مساء يوم 26 مارس.. استاد القاهرة

وانطلق معسكر المنتخب الأول تحت قيادة حسام حسن المدير الفني الجديد للمنتخب، بأحد فنادق القاهرة في منطقة التجمع الخامس صباح الأربعاء الماضي.

وتأتي تلك الفترة الاستعدادية في مارس، قبل خوض المنتخب لمباراتي بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، في شهر يونيو المقبل، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

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