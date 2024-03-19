ليكيب: جريزمان قد يغيب لمدة شهر ونصف

ذكرت جريدة ليكيب أن أنطوان جريزمان مهاجم فرنسا وأتليتكو مدريد قد يغيب لمدة شهر ونصف بسبب الإصابة.

الإصابة حرمت منتخب فرنسا من خدمات جريزمان في مباراتي ألمانيا وتشيلي الوديتين الأسبوع المقبل.

وأوضح تقرير ليكيب أن جريزمان يعاني من التواء في الكاحل الأيمن وقد يغيب لمدة 6 أسابيع.

ستلعب فرنسا بدون جريزمان للمرة الأولى منذ يونيو 2017. بعدما لعب 84 مباراة دولية متتالية.

وشارك جريزمان كبديل في لقاء فريقه أتليتكو مدريد ضد برشلونة بالدوري الإسباني يوم الأحد، بعدما أثيرت الشكوك حول جاهزيته البدنية.

في البداية قال ديديه ديشامب مدرب فرنسا في تصريحات للصحفيين: "جريزمان يعاني من آلام في الكاحل".

وأضاف "سنتابع حالته في الأيام المقبلة، لتحديد إمكانية مشاركته".

لكن الاتحاد الفرنسي أعلن قبل قليل استبعاد جريزمان من مباراتي ألمانيا وتشيلي وانضمام ماتيو جيندوزي بدلا منه.

يذكر أم جريزمان لعب 84 مباراة دولية متتالية بلا غياب.

ويستعد المنتخب الفرنسي لملاقاة نظيره الألماني في ليون يوم 23 مارس الجاري.

ثم تشيلي في مارسيليا يوم 26 من الشهر نفسه.

البالغ من العمر 32 عاما لعب 127 دولية بقميص فرنسا من قبل.

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