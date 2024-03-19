ليكيب: جريزمان قد يغيب لمدة شهر ونصف

الثلاثاء، 19 مارس 2024 - 15:38

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان - أتليتكو مدريد

ذكرت جريدة ليكيب أن أنطوان جريزمان مهاجم فرنسا وأتليتكو مدريد قد يغيب لمدة شهر ونصف بسبب الإصابة.

الإصابة حرمت منتخب فرنسا من خدمات جريزمان في مباراتي ألمانيا وتشيلي الوديتين الأسبوع المقبل.

وأوضح تقرير ليكيب أن جريزمان يعاني من التواء في الكاحل الأيمن وقد يغيب لمدة 6 أسابيع.

أخبار متعلقة:
لاعب بايرن يغيب عن معسكر ألمانيا بسبب المرض كروس: أنا في حالة جسدية رائعة.. وعودتي لألمانيا كانت بسبب ريال مدريد تقارير: ماتيو لاهوز يرفض قيادة لجنة التحكيم في الدوري السعودي مدرب جديد قديم لـ مصطفى محمد في نانت

ستلعب فرنسا بدون جريزمان للمرة الأولى منذ يونيو 2017. بعدما لعب 84 مباراة دولية متتالية.

وشارك جريزمان كبديل في لقاء فريقه أتليتكو مدريد ضد برشلونة بالدوري الإسباني يوم الأحد، بعدما أثيرت الشكوك حول جاهزيته البدنية.

في البداية قال ديديه ديشامب مدرب فرنسا في تصريحات للصحفيين: "جريزمان يعاني من آلام في الكاحل".

وأضاف "سنتابع حالته في الأيام المقبلة، لتحديد إمكانية مشاركته".

لكن الاتحاد الفرنسي أعلن قبل قليل استبعاد جريزمان من مباراتي ألمانيا وتشيلي وانضمام ماتيو جيندوزي بدلا منه.

يذكر أم جريزمان لعب 84 مباراة دولية متتالية بلا غياب.

ويستعد المنتخب الفرنسي لملاقاة نظيره الألماني في ليون يوم 23 مارس الجاري.

ثم تشيلي في مارسيليا يوم 26 من الشهر نفسه.

البالغ من العمر 32 عاما لعب 127 دولية بقميص فرنسا من قبل.

أنطوان جريزمان فرنسا أتليتكو مدريد
نرشح لكم
بعد أيام من إعلان القائمة.. كوبي ماينو ينضم لمنتخب إنجلترا وفاة مدير فيورنتينا بسبب أزمة قلبية كروس: أنا في حالة جسدية رائعة.. وعودتي لألمانيا كانت بسبب ريال مدريد لاعب بايرن يغيب عن معسكر ألمانيا بسبب المرض الإصابة تبعد لوكاكو عن مباراة أيرلندا.. وشكوك حول لحاقه بلقاء إنجلترا ألمانيا تعلن ودياتها الأخيرة قبل يورو 2024 إعفاء كريستيانو رونالدو من ودية السويد برناردو سيلفا يكشف عن فريق يهدف للانضمام إليه في المستقبل
أخر الأخبار
هل اقترب الزمالك من رمضان صبحي وبنشرقي؟.. حسام المندوه يجيب 7 دقيقة | ميركاتو
كرة يد – بعد إصابة هشام صلاح.. استدعاء أحمد سامح لمنتخب مصر في الألعاب الإفريقية 20 دقيقة | كرة يد
بعد أيام من إعلان القائمة.. كوبي ماينو ينضم لمنتخب إنجلترا 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
وفاة مدير فيورنتينا بسبب أزمة قلبية 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمين صندوق الزمالك: فكرة بيع زيزو مطروحة ولكن بشروط ساعة | الدوري المصري
بعد تحسن حالته.. فصل جهاز التنفس الصناعي عن أحمد رفعت ساعة | الدوري المصري
منتخب تونس يتدرب باستاد العاصمة استعدادا لمواجهة كرواتيا ساعة | الكرة الإفريقية
المندوه: كان من الضروري إعلان الزمالك تجديد الثقة في جوميز ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لم أتوقع أن نخسر 5-0.. ولذلك لم يخرج صلاح 2 قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي 3 نقل بطولة مارس الودية من الإمارات إلى مصر 4 الطبيب المعالج لـ أحمد رفعت: تطور حالته معجزة إلهية.. ودرجة وعيه أصبحت أفضل