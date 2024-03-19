طارق مصطفى: تم ترشيحي لتدريب الوداد.. وهذا سبب أزمتي في الزمالك

كشف طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي عن ترشيحه لتدريب فريق الوداد المغربي أكثر من مرة.

وقال طارق مصطفى عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "تم ترشيحي لتدريب الوداد المغربي في الفترة السابقة بعد رحيل فوزي البنزرتي من تدريب الفريق وهي ليست المرة الأولى التي يتم ترشيحي فيها لتدريب الوداد والمرة الأولى عندما كنت أعمل في الدوري المغربي".

وأضاف "منذ شهرين ونصف تلقيت عرضا لتدريب فريق نهضة بركان المغربي لكني فضلت الاستمرار مع البنك الأهلي".

وأكمل "من الناحية الفنية صعب جدا أن يتدخل أي شخص في عملي مع الفريق وهذا الأمر سبب لي الكثير من الأزمات في الزمالك".

وأتم تصريحاته "إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة أشرف نصار يلبي كل طلبات الفريق والجهاز الفني وأشعر بالراحة مع الفريق وهذا أمر مميز للغاية".

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة بعد خوض 16 مباراة.