كروس: أنا في حالة جسدية رائعة.. وعودتي لألمانيا كانت بسبب ريال مدريد

كشف توني كروس لاعب ريال مدريد ومنتخب ألمانيا أسباب عودته للمشاركة مع منتخب بلاده في يورو 2024.

توني كروس النادي : ريال مدريد ألمانيا

وأعلن كروس عودته لتمثيل منتخب ألمانيا من جديد خلال بطولة يورو 2024.

وقال كروس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمعسكر: "الاعتزال الدولي من جديد بعد اليورو؟ لم أفكر في ذلك الأمر والكثير من الأشياء ليست واضحة حول ما سيحدث بعد البطولة وليس لدي عقد حتى الآن مع النادي للموسم المقبل".

وواصل "من المستحيل أن أكون المنقذ لمنتخب ألمانيا بمفردي نظرا لمركزي وأسلوب لعبي ولكن أنا أتحمل قدرا معين من المسؤولية وسأحاول أن أفعل ما كنت أفعله دائما وأساعد الفريق، لقد لعبت بالفعل مع معظم اللاعبين في المنتخب وأعرفهم جيدا".

وتابع "لا توجد مشكلة في التجديد مع ريال مدريد وسنتحدث مرة أخرى ولا زلت في عملية اتخذا القرار حاليا وأعتقد أننا نشعر بالراحة معا لأننا نؤدي بشكل جيد في الموسم ويسير بشكل جيد حتى الآن وأعتقد أننا سنفعل ذلك وأنا وريال مدريد نبحث عن حل مرض للطرفين".

وأكمل "ليس لدي شيء لأثبته لأحد سألني المدرب عن رغبتي في اللعب باليورو ثم سألت نفسي وكانت إجابتي نعم ويرجع ذلك بالأساس لما قدمته مع ريال مدريد ولكن ما يقلقني هو كيف يمكنني المساعدة".

وأضاف "نحظى بموسم طويل في ريال مدريد ولكن يمكنني التعامل مع الأمر وإذا كنت لا أستطيع لما كنت اتخذت القرار بالعودة إلى المنتخب وجسديا أشعر أنني في حالة جيدة".

وسيلعب منتخب ألمانيا في المجموعة الأولى بجانب كل من إسكتلندا والمجر وسويسرا.