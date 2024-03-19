لاعب بايرن يغيب عن معسكر ألمانيا بسبب المرض

الثلاثاء، 19 مارس 2024 - 14:47

كتب : FilGoal

هدف إلكاي جوندوجان - ألمانيا أمام اليابان

أعلن نادي بايرن ميونيخ عدم قدرة لاعبه الشاب ألكسندر بافلوفيتش على الالتحاق بمعسكر المنتخب الألماني بسبب المرض.

ويستعد منتخب ألمانيا لمواجهة فرنسا، وهولندا وديا خلال توقف شهر مارس الجاري.

وأفاد بايرن عبر موقعه: "لن يستطيع بافلوفيتش المشاركة مع المنتخب الألماني في المبارتين الوديتين هذا الشهر بسبب معاناته من التهاب باللوزتين".

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وذكرت جريدة كيكر أن المنتخب الألماني لن يستدعي أي بديل لبافلوفيتش.

فيما أوضحت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن غياب بافلوفيتش عن معسكر منتخب ألمانيا لن يغير قراره باللعب للمانشافت في المستقبل.

إذ يأمل اللاعب ذو الأصول الصربية في المشاركة في بطولة يورو 2024 مع ألمانيا، رغم محاولات صربيا في إقناعه باللعب لمنتخبها.

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قبل أيام، أعلن يوليان ناجلزمان مدرب ألمانيا، قائمة فريقه لمعسكر شهر مارس الدولي.

قائمة ألمانيا شهدت عودة توني كروس لاعب وسط ريال مدريد من الاعتزال الدولي، والذي كان قد قرره عام 2021 بعد نهاية يورو 2020.

وعاد كذلك الحارس مارك أندريه تير-شتيجن بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لعدة أشهر.

وجاءت قائمة ألمانيا كالتالي:

حراسة المرمى: أوليفر باومان (هوفينهايم) – بريند لينو (فولام) – مانويل نوير (بايرن ميونيخ) – مارك أندريه تير-شتيجن (برشلونة).

الدفاع: والدمير أنتون (شتوتجارت) – جان نيكلاس بيستي (هايدنهايم) – بنيامين هنريتش (لايبزج) – جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ) – روبن كوخ (ليدز يونايتد) – ماكسيميليان ميتيليشتات (شتوتجارت) – دافيد راوم (لايبزج) – أنطونيو روديجير (ريال مدريد) – جوناثان تاه (باير ليفركوزن).

الوسط: روبيرت أندريش (باير ليفركوزن) – كريس فوهريش (شتوتجارت) – باسكال جروس (برايتون) – إلكاي جوندوجان (برشلونة) – توني كروس (ريال مدريد) – جمال موسيالا (بايرن ميونيخ) – فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن).

الهجوم: ماكسيميليان باير (هوفينهايم) – نيكلاس فولكروج (بوروسيا دورتموند) – كاي هافيرتز (أرسنال) – توماس مولر (بايرن ميونيخ) – دينيز أونداف (شتوتجارت).

وتستضيف ألمانيا بطولة يورو 2024 بداية من 14 يونيو المقبل، إذ تتواجد في المجموعة الأولى رفقة منتخبات اسكتلندا، والمجر، وسويسرا.

ألكسندر بافلوفيتش ألمانيا بايرن ميونيخ
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