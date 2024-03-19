كأس عاصمة مصر - استبعاد هداف نوتنجهام من قائمة نيوزيلندا

الثلاثاء، 19 مارس 2024 - 14:35

كتب : FilGoal

نيوزيلندا

أعلن منتخب نيوزيلندا استبعاد كريس وود مهاجم نوتنجهام فورست من قائمة نيوزيلندا المشاركة في كأس عاصمة مصر بسبب الإصابة.

ويلعب منتخب نيوزيلندا ضد مصر يوم الجمعة في افتتاح البطولة الودية، على أن يلاقي الفائز أو الخاسر من لقاء تونس في كرواتيا بعدها بأيام.

البالغ من العمر 32 عاما سجل 10 أهداف في 26 مباراة لعبها مع نوتنجهام هذا الموسم.

أخبار متعلقة:
منتخب غانا لـ في الجول: بارتي طلب الإعفاء من معسكر مارس ليعود لكامل لياقته مدرب جديد قديم لـ مصطفى محمد في نانت الإصابة تبعد لوكاكو عن مباراة أيرلندا.. وشكوك حول لحاقه بلقاء إنجلترا ألمانيا تعلن ودياتها الأخيرة قبل يورو 2024

كما أعلن المنتخب النيوزيلندي استبعاد جو بيل لاعب وسط فايكينج النرويجي بسبب الإصابة أيضا.

فيما انضم أليكس روفر لاعب ويلينجتون فينيكس لصفوف الفريق.

إلى ذلك اكتملت صفوف منتخب مصر مساء يوم الاثنين بوصول كل المحترفين.

فقد وصل كل من مصطفى محمد ومحمود حسن "تريزيجيه" وأحمد حجازي إلى مقر إقامة الفراعنة، قبل أن يلتحق بهم عمر مرموش.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة بطولة كأس العاصمة الإدارية التي تضم منتخبات مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا في الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري.

وكان يفترض أن تقام البطولة في الإمارات، قبل أن يعلن اتحاد الكرة نقلها إلى مصر.

البطولة ستكون هي الاختبار الأول للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني، إذ ستفتتح مصر البطولة بمواجهة نيوزيلندا في نصف النهائي، على أن تلعب تونس مع كرواتيا في نصف النهائي الآخر.

وأعلنت مصر افتتاح ملعب العاصمة الإدارية قبل عدة أشهر، وهو الذي سبق له استضافة معسكر الفراعنة بالفعل قبيل فعاليات أمم إفريقيا 2023.

كريس وود نيوزيلندا مصر كأس عاصمة مصر
نرشح لكم
الكشف عن مواعيد وأماكن مباريات كأس عاصمة مصر علام: استاد مصر يستضيف افتتاح ونهائي بطولة العاصمة الإدارية.. وهذا موقف صلاح اكتمال صفوف منتخب مصر بانضمام جميع المحترفين منتخب نيوزيلندا يتدرب على استاد القاهرة استعدادا لمواجهة مصر الاتحاد الدولي يعلن إدراج كأس عاصمة مصر ضمن مشروع سلسلة فيفا الودية موعد قرعة كرة القدم بأولمبياد باريس.. وكيفية مشاهدتها مجانا أول مباراة رسمية.. استاد مصر بالعاصمة الإدارية يستضيف مواجهة المنتخب أمام نيوزلاندا مران منتخب مصر - انتظام شريف وحمدي في خامس أيام المعسكر
أخر الأخبار
الكشف عن مواعيد وأماكن مباريات كأس عاصمة مصر 13 دقيقة | منتخب مصر
ليكيب: جريزمان قد يغيب لمدة شهر ونصف 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
طارق مصطفى: تم ترشيحي لتدريب الوداد.. وهذا سبب أزمتي في الزمالك 32 دقيقة | الدوري المصري
كروس: أنا في حالة جسدية رائعة.. وعودتي لألمانيا كانت بسبب ريال مدريد 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
لاعب بايرن يغيب عن معسكر ألمانيا بسبب المرض ساعة | الكرة الأوروبية
كأس عاصمة مصر - استبعاد هداف نوتنجهام من قائمة نيوزيلندا ساعة | منتخب مصر
منتخب غانا لـ في الجول: بارتي طلب الإعفاء من معسكر مارس ليعود لكامل لياقته ساعة | الكرة الإفريقية
تقارير: ماتيو لاهوز يرفض قيادة لجنة التحكيم في الدوري السعودي 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لم أتوقع أن نخسر 5-0.. ولذلك لم يخرج صلاح 2 قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي 3 نقل بطولة مارس الودية من الإمارات إلى مصر 4 الطبيب المعالج لـ أحمد رفعت: تطور حالته معجزة إلهية.. ودرجة وعيه أصبحت أفضل