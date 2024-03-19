كأس عاصمة مصر - استبعاد هداف نوتنجهام من قائمة نيوزيلندا

أعلن منتخب نيوزيلندا استبعاد كريس وود مهاجم نوتنجهام فورست من قائمة نيوزيلندا المشاركة في كأس عاصمة مصر بسبب الإصابة.

ويلعب منتخب نيوزيلندا ضد مصر يوم الجمعة في افتتاح البطولة الودية، على أن يلاقي الفائز أو الخاسر من لقاء تونس في كرواتيا بعدها بأيام.

البالغ من العمر 32 عاما سجل 10 أهداف في 26 مباراة لعبها مع نوتنجهام هذا الموسم.

كما أعلن المنتخب النيوزيلندي استبعاد جو بيل لاعب وسط فايكينج النرويجي بسبب الإصابة أيضا.

فيما انضم أليكس روفر لاعب ويلينجتون فينيكس لصفوف الفريق.

إلى ذلك اكتملت صفوف منتخب مصر مساء يوم الاثنين بوصول كل المحترفين.

فقد وصل كل من مصطفى محمد ومحمود حسن "تريزيجيه" وأحمد حجازي إلى مقر إقامة الفراعنة، قبل أن يلتحق بهم عمر مرموش.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة بطولة كأس العاصمة الإدارية التي تضم منتخبات مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا في الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري.

وكان يفترض أن تقام البطولة في الإمارات، قبل أن يعلن اتحاد الكرة نقلها إلى مصر.

البطولة ستكون هي الاختبار الأول للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني، إذ ستفتتح مصر البطولة بمواجهة نيوزيلندا في نصف النهائي، على أن تلعب تونس مع كرواتيا في نصف النهائي الآخر.

وأعلنت مصر افتتاح ملعب العاصمة الإدارية قبل عدة أشهر، وهو الذي سبق له استضافة معسكر الفراعنة بالفعل قبيل فعاليات أمم إفريقيا 2023.

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