تقارير: ماتيو لاهوز يرفض قيادة لجنة التحكيم في الدوري السعودي

الثلاثاء، 19 مارس 2024 - 13:59

كتب : FilGoal

ماتيو لاهوز - برشلونة - إسبانيول

ذكرت تقارير إسبانية أن الحكم السابق ماتيو لاهوز رفض قيادة دائرة التحكيم السعودية.

ونقلت جريد الرياضية السعودية عن صحيفة ماركا أن الحكم الإسباني تلقى عرضًا من الاتحاد السعودي لكرة القدم، لتولي إدارة لجنة الحكام الرئيسية، خلفًا للسويسري مانويل نافارو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ماتيو لاهوز اعتذر عن المهمة، بسبب اعتزاله اللعبة بشكل نهائي في يونيو 2023.

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وأوضح التقرير أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يرغب بجلب أفضل كفاءات التحكيم في اللعبة من القارتين الأوروبية واللاتينية، وتعيين الحكام الذين قادوا مباريات إقليمية ودولية، لإدارة مباريات البطولات السعودية، بهدف تطوير اللجنة.

وكان الإنجليزي هاورد ويب أول أجنبي يتولى قيادة دائرة التحكيم في الاتحاد السعودي لكرة القدم، موسم 2015، قبل أن يستقيل في 2017، ليترك المهمة إلى مواطنه مارك كلاتنبيرج، الذي أقيل في 2019، وجاء خلفه نبيل نقشبندي بشكل مؤقت، قبل انسحابه، ليعلن الاتحاد السعودي تعيين خليل جلال في هذا المنصب.

وفي 2019 أصدر الاتحاد السعودي قرارًا بإعفاء جلال، وتعيين الإسباني فيرناندو تريساكو، الذي طاله الإبعاد هو الآخر، ليحل مكانه البريطاني جاكوب كولين مؤقتًا.

قبل أن يتم تعيين السويسري مانويل نافارو في 2021، والمستمر في منصبة حتى الآن.

من هو ماتيو لاهوز

الحكم المولود في إقليم فالنسيا، قاد مباريات الدوري الإسباني الممتاز منذ 2008.

ويعد ماتيو لاهوز حكمًا دوليًا منذ 2011، وقد ظهر في كأس العالم 2018 و2022، ويورو 2020.

وقاد ماتيو لاهوز خلال مسيرته 41 مباراة في دوري أبطال أوروبا، أبرزها نهائي نسخة 2021 بين تشيلسي ومانشستر سيتي.

الحكم المعروف بنجوميته داخل أرض الملعب كان جاذبًا للأنظار في 3 مناسبات مختلفة خلال الأشهر الأخيرة من مسيرته.

وأدار ماتيو لاهوز مباراة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي كأس العالم 2022، وأشهر عددًا هائلًا من البطاقات الصفراء ونال انتقادات عنيفة من الجانب الأرجنتيني بعد اللقاء، وفقد فرصة إدارة المباراة النهائية بسبب ذلك اللقاء وفقًا للعديد من التقارير.

كما عرفت إدارته لمباراة دربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول الكثير من البطاقات الملونة والتوتر على الخط الجانبي للملعب.

أمّا الواقعة الثالثة خلال الموسم الماضي فكانت طرد سيرخيو كاناليس لاعب ريال بيتيس بعد حديث بين الطرفين، انتقده كاناليس بعدها واتهمه أنه بيّت النية لطرده، مما تسبب في إيقاف لاعب الوسط الإسباني 4 مباريات على تصريحاته.

الدوري السعودي ماتيو لاهوز
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