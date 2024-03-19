خبر في الجول – أحمد أيمن منصور يسافر إلى النمسا لإجراء جراحة الرباط الصليبي

قرر النادي المصري سفر أحمد أيمن منصور لاعب الفريق إلى النمسا لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب يستعد للسفر إلى النمسا لإجراء الجراحة تحت إشراف الخبير النمساوي كريستيان فينك.

فينك هو نفس الطبيب الذي أجرى الجراحة لكل من كريم فؤاد وأكرم توفيق ثنائي النادي الأهلي.

وأعلن النادي المصري إصابة أحمد أيمن منصور مدافع الفريق، بإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى.

وتعرض أحمد منصور لالتواء في مفصل الركبة اليسرى خلال مواجهة المصري وزد بالدوري، والتي أقيمت يوم الثلاثاء.

وتم استبدال منصور مباشرة بعد الإصابة، ليجري فحصا وكان التشخيص المبدئي هو إصابته بقطع في الرباط الصليبي وهو ما أكدته الأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي.

إصابة القطع في الرباط الصليبي هي الثانية لأحمد أيمن منصور خلال مسيرته، وكانت الأولى أيضا بقميص المصري خلال فترته الأولى مع الفريق.

وانتهت مباراة المصري وزد بالتعادل بهدفين لكل فريق، ليواصل الفريق البورسعيدي تصدره بجدول الدوري.

وانضم منصور للمصري في بداية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع طلائع الجيش.

وشارك منصور في 10 مباريات منذ عودته بقميص المصري.