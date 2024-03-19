مدرب جديد قديم لـ مصطفى محمد في نانت

الثلاثاء، 19 مارس 2024 - 13:16

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

أعلن نادي نانت يوم الثلاثاء إعادة مدربه السابق أنطوان كومبواري لمنصب المدير الفني.

ويحتل نانت المركز الـ16 في جدول الدوري الفرنسي من أصل 18 فريقا.

وأفاد نانت عبر موقعه أن كومبواري عاد للفريق بعد إقالة جوسلين جورفينيك في ظل صراع الفريق على النجاة من الهبوط.

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الخسارة من ستراسبورج في الدوري الفرنسي يوم السبت كانت الأخيرة لجورفينيك.

يذكر أن كومبواري هو المدرب السابق لنانت بين 2021 إلى 2023 وهو الذي ضم مصطفى محمد لصفوف الفريق.

جديد قديم

قبل عدة جولات من نهاية الموسم الماضي، أعلن نانت إقالة كومبواري بسبب سوء النتائج.

ثم قام بتعيين بيير أريستوي الذي أنقذ الفريق من الهبوط الموسم الماضي.

وظل أريستوي مع نانت حتى أقيل في أواخر نوفمبر الماضي.

وجاءت إقالة أريستوي بعد مرور 13 جولة من موسم الدوري الفرنسي.

بعدها أعلن النادي تعيين جورفينيك.

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كومبواري تولى تدريب نانت منذ فبراير 2021 حتى 2023 وقاد الفريق إلى التتويج بكأس فرنسا في الموسم قبل الماضي والوصول للمباراة النهائية في الموسم الماضي قبل الخسارة من تولوز بخمسة أهداف مقابل هدف.

نانت مصطفى محمد أنطوان كومبواري
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