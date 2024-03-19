الإصابة تبعد لوكاكو عن مباراة أيرلندا.. وشكوك حول لحاقه بلقاء إنجلترا

الثلاثاء، 19 مارس 2024 - 12:57

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - منتخب بلجيكا

أعلن منتخب بلجيكا غياب روميلو لوكاكو عن ودية جمهورية أيرلندا يوم السبت بسبب إصابة بسيطة في الفخذ.

وأفاد المنتخب البلجيكي في بيان أن مهاجم روما غير لائق للمشاركة في لقاء أيرلندا بسبب هذه الإصابة.

وأضاف أن لوكاكو غادر المعسكر لكنه سيسافر مع الفريق يوم الجمعة إلى جمهورية أيرلندا ثم إلى إنجلترا لملاقاة منتخبها وديا يوم الثلاثاء.

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وكان دومينيكو تيديسكو مدرب منتخب بلجيكا قد استبعد نجمه كيفن دي بروين من قائمة الفريق التي تستعد لفترة التوقف الدولي في شهر مارس.

سيلعب المنتخب البلجيكي مباراة ودية ضد أيرلندا يوم 23 مارس، قبل أن يواجه إنجلترا وديا يوم 26 من الشهر نفسه، استعدادا لنهائيات يورو 2024.

قبل أيام، أوضح تيديسكو في تصريحات للصحفيين: "لا أعلم ما إذا كان هناك علاقة بإصابة دي بروين في عضلات الفخذ الخلفية. المشكلة الآن أصبحت في أعلى الفخذ".

وأضاف "لقد عانى كيفن من بعض الألم في هذه المنطقة بالمباريات الأخيرة".

وكشف "تحدثت يوم الأربعاء مع دي بروين والطبيب، وأدركنا مدى خطورة الوضع".

وتابع "نضع على عاتقنا مسؤولية سلامة اللاعب وكذلك مصالح النادي الذي يلعب له".

وأتم "من الأفضل أن نمنح دي بروين الوقت الكافي للتعافي مع ناديه، قبل إعداده جيدا للمشاركة في يورو 2024، لا يمكننا المخاطرة به الآن".

وجاءت قائمة بلجيكا:

حراسة المرمى: كوين كاستيلاس – توماس كامينسكي – ماتز سيلس - أرنو بودار

الدفاع: أرتور تيات – فوت فايس – توماس مونييه – زينو داباست – تيموتي كاستانيه – يان فيرتونخين - كوني دي فينتر

الوسط: أوليفييه ديمان - جيريمي دوكو - يوري تيليمانس - آرثر فيرميري - دودي لوكيباكيو - أوريل مانجالا - أمادو أونانان - أستر فرانكس

الهجوم: روميلو لوكاكو - لويس أوبيندا - لياندرو تروسار - ميشي باتشواي - يوهان باكايوكو - شارل دي كاتيلير

بلجيكا روميلو لوكاكو
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