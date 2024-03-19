ألمانيا تعلن ودياتها الأخيرة قبل يورو 2024

الثلاثاء، 19 مارس 2024 - 12:01

كتب : FilGoal

منتخب ألمانيا

أعلن المنتخب الألماني خوض مباراتين وديتين قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة يورو 2024 التي يستضيفها الصيف المقبل.

وتستضيف ألمانيا بطولة يورو 2024 بداية من 14 يونيو المقبل، إذ تتواجد في المجموعة الأولى رفقة منتخبات اسكتلندا، والمجر، وسويسرا.

وأوضح المنتخب الألماني في بيان أنه سيلاقي أوكرانيا وديا في نورنبرج يوم 3 يونيو.

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على أن يلعب ضد اليونان في مونشنجلادباخ يوم 7 يونيو.

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وتنطلق البطولة 14 يونيو المقبل وحتى 14 يوليو 2024 وتضم 24 منتخبا أوروبيا.

وتقام المباراة الافتتاحية على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ يوم 14 يونيو 2024.

والنهائي في الملعب الأولمبي في برلين يوم 14 يوليو 2024.

وتقام مباريات البطولة على 10 ملاعب مختلفة في مدن برلين وهامبورج ولايبزج ودورتموند ودسولدورف وفرانكفورت وكولون وجلسنكرشن وميونيخ وشتوتجارت.

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وستقام مباريات كل مجموعة في مجموعتين مختلفتين من الملاعب مما يقلل مسافة السفر بين الفرق والجماهير.

ويفضل وفود الفرق التي تسافر بالقطار أو الحافلة من معسكراتها الأساسية إلى أماكن المباريات خلال مرحلة المجموعات.

وسيحمل يورو 2024 النسخة رقم 17 في تاريخ البطولة.

وستكون تلك المرة الثانية التي ستستضيف فيها ألمانيا البطولة بعد يورو 1988 والتي حقق لقبها منتخب هولندا.

وتوج منتخب إيطاليا بلقب يورو 2020 بالفوز على إنجلترا بركلات الترجيح في النهائي الذي أقيم على ملعب ويمبلي.

ويعد منتخبا إسبانيا وألمانيا الأكثر تتويجا باللقب برصيد 3 ألقاب لكل منتخب، يليهما إيطاليا وفرنسا برصيد لقبين لكل منتخب.

فيما حققت روسيا والتشيك والبرتغال وهولندا والدنمارك واليونان اللقب مرة وحيدة.

ألمانيا يورو 2024
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