إعفاء كريستيانو رونالدو من ودية السويد

الثلاثاء، 19 مارس 2024 - 11:49

كتب : FilGoal

البرتغال - سويسرا - كريستيانو رونالدو

ذكرت جريدة ريكورد أن الجهاز الفني لمنتخب البرتغال بقيادة روبرتو مارتينيز قرر إعفاء القائد كريستيانو رونالدو و7 لاعبين آخرين من خوض مباراة السويد الودية.

سيلعب المنتخب البرتغالي ضد السويد وديا يوم الخميس، على أن يلاقي سلوفينيا يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضحت ريكورد أن منتخب البرتغال قرر إعفاء كريستيانو رونالدو وديوجو دالوت وجواو كانسيلو ودانيلو بيريرا وأوتافيو وروبن نيفيز وفيتينيا وجواو فيليكس من المشاركة في ودية السويد يوم الخميس.

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على أن ينضموا للمعسكر عقب اللقاء استعدادا لمواجهة سلوفينيا يوم الثلاثاء.

وكان نادي بايرن ميونيخ قد أوضح عبر موقعه أن لاعبه البرتغالي رافاييل جيريرو يعاني من تمزق في عضلة الفخذ الأيسر.

وأفاد بأن اللاعب لن ينضم لمعسكر منتخب البرتغال، وسيواصل التأهيل في ميونيخ.

ويستعد بطل يورو 2016 للمشاركة في يورو 2024 بألمانيا الصيف المقبل.

يذكر أن البرتغال أنهت التصفيات بالعلامة الكاملة، 10 انتصارات في 10 مباريات.

كريستيانو رونالدو البرتغال السويد
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