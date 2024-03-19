برناردو سيلفا يكشف عن فريق يهدف للانضمام إليه في المستقبل

الثلاثاء، 19 مارس 2024 - 11:43

كتب : FilGoal

برناردو سيلفا

كشف برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي عن رغبته في الانضمام إلى بنفيكا البرتغالي في يوم من الأيام.

بيرناردو سيلفا

النادي : مانشستر سيتي

برناردو سبق له اللعب بصفوف بنفيكا بعد صعوده من ناشئين الفريق وحتى عام 2014 قبل الانتقال إلى موناكو.

وقال سيلفا عبر شبكة SIC: "درجة اقترابي من العودة لبنفيكا؟ أعتقد أن الناس قد تعبوا من ذلك السؤال لأنني رحلت منذ مدة طويلة".

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وواصل "أنا متأكد من العودة لا أعلم متى من الصعب تحديد الموعد ربما خلال سنتين أو ثلاثة أو ربما الموسم المقبل مع المدرب الحالي".

وشدد "قلتها عدة مرات، بدون أي شك من أهداف مسيرتي وحياتي أن أعود إلى بنفيكا".

وينتهي تعاقد برناردو مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم المقبل.

صاحب الـ 29 عاما انضم إلى مانشستر سيتي قادما من موناكو عام 2017.

اللاعب البرتغالي توج مع مانشستر سيتي منذ الانضمام للفريق بـ 15 لقبا.

ولعب برناردو 36 مباراة منذ بداية الموسم الحالي ونجح خلالها في تسجيل 9 أهداف وصناعة 5 آخرين.

مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا
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