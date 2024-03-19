وسط غياب البطلين التاريخيين... قرعة مجموعات كأس ليبرتادوريس

أجريت صباح اليوم الثلاثاء قرعة دور المجموعات من بطولة كأس ليبرتادوريس بمشاركة 32 فريقا.

البطولة في هذا الموسم تشهد غياب إنبنديينتي وبوكا جونيورز الأرجنيتنيان وأكثر من توجا بالبطولة على مدار تاريخها.

وجاءت قرعة دور المجموعات بالكامل كالتالي:

المجموعة الأولى

فلومينينسي

تشيرو بورتينو

أليانزا ليما

كولو كولو

المجموعة الثانية

ساو باولو

برشلونة

تاليريس

كوبريسال

المجموعة الثالثة

جريميو

إستودينتيس

ذا سترونجست

هاوشيباتو

المجموعة الرابعة

كويتو

جونيور

أونيفيريستاريو

بوتافوجو

المجموعة الخامسة

فلامينجو

بوليفار

ميلوناريوس

بالاستينو

المجموعة السادسة

بالميراس

إندبندينتي دي فالي

سان لورينز

ليفربول

المجموعة السابعة

بينارول

أتليتكو مينيرو

روزاريو سينترال

كاراكاس

المجموعة الثامنة

ريفير بليت

ليبيتراد

ديبورتيفو تاشيرا

ناسيونال

ويشارك بوكا جونيورز في بطولة كوبا سود أمريكانا وهي البطولة الثانية في قارة أمريكا الجنوبية.

وكان فلومينينسي البرازيلي قد توج بلقب البطولة في النسخة الماضية.

بطل النسخة الحالية سيضمن المشاركة بكأس العالم للأندية لعام 2025، كما سيشارك أيضا ببطولة إنتر كونتينينتال لعام 2024.

وقرر اتحاد أمريكا الجنوبية زيادة مكافأة الفريق المتوج باللقب إلى 23 مليون دولار بدلا من 18 ليصبح مجموع جوائز البطولة 225 مليون دولار، وهي الأغلى في العالم على صعيد البطولات القارية.