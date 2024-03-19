رئيس مودرن فيوتشر: هذا ما يمنع إبعاد رفعت عن أجهزة التنفس الصناعي.. وحاولت نقله من المستشفى

كشف وليد دعبس رئيس مودرن فيوتشر عن مستجدات حالة أحمد رفعت لاعب الفريق.

وقال دعبس في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "هناك مشاكل في الرئة تمنع رفع جهاز التنفس الصناعي عن رفعت الذي لا يمكنه الحصول على الكم الكافي من الأكسجين بدونه ويجب أن يتم الأمر تدريجيا".

وأضاف "نتمنى أن تتحسن الأمور خلال اليومين المقبلين وأن نحظى برد فعل أفضل من الرئة حتى نتمكن من إبعاده عن أجهزة التنفس الصناعي".

ونفى دعبس مجددا تدخل محمد صلاح لعلاج اللاعب، حيث قال: "نقدر محمد صلاح ولكن لا صحة لتواصله معي بشأن رفعت".

وأكمل "رفعت لاعب مودرن فيوتشر ونحن قادرون على علاج أبنائنا ولا يمكننا الهرب من المسؤولية. حالة اللاعب لا تسمح بنقله وحاولت نقله لمستشفى آخر بالفعل وبسيارة مجهزة ولكن لم نستطع".

وسقط أحمد رفعت مغشيا عليه قبل نهاية مباراة الاتحاد السكندري، وفيوتشر بدقيقة ونصف، في الجولة 16 من الدوري المصري يوم 11 مارس.

وكشف الطاقم الطبي المعالج لأحمد رفعت في مستشفى زمزم، تفاصيل الحالة الصحية للاعب بعد سقوطه مغشيا عليه قبل نهاية مباراة الاتحاد السكندري، وفيوتشر بدقيقة ونصف.

وأوضح أحمد المنشاوي استشاري العناية المركزة بالمستشفى، أن رفعت وصل للمستشفى مصابا بتوقف لعضلة القلب لمدة ساعة ونصف، نتيجة اضطراب وتسارع حاد في ضربات القلب وغير مستجيب للصدمات الكهربائية.

وأشار استشاري العناية، إلى أنه تم عمل إنعاش للقلب لمدة ساعة ونصف في الطواريء، وبمجرد استرداد الدورة الدموية لعملها واستقر حالة القلب عاد للعناية المركزة.