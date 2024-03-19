ضغط على يد الطبيب.. آخر تطورات حالة أحمد رفعت

الثلاثاء، 19 مارس 2024 - 01:50

كتب : FilGoal

أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

يواصل أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر في التحسن خطوة تلو الأخرى بعد واقعة سقوطه في مباراة الاتحاد السكندري.

وقال صلاح عقدة مراسل قناة أون تايم سبورتس: "هناك تحسن في حالة أحمد رفعت وتحديدا وظائف الكبد".

وأضاف "الأطباء يفضلون بقاءه في حالة التخدير كي لا يبذل جهدا كبيرا مما يؤثر عليه بالسلب".

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وأوضح "الطبيب لقياس درجة الإفاقة قال له: اضغط على يدي.. فاستجاب رفعت في إشارة لتحسنه".

وسقط أحمد رفعت مغشيا عليه قبل نهاية مباراة الاتحاد السكندري، وفيوتشر بدقيقة ونصف، في الجولة 16 من الدوري المصري يوم 11 مارس.

وكشف الطاقم الطبي المعالج لأحمد رفعت في مستشفى زمزم، تفاصيل الحالة الصحية للاعب بعد سقوطه مغشيا عليه قبل نهاية مباراة الاتحاد السكندري، وفيوتشر بدقيقة ونصف.

وأوضح أحمد المنشاوي استشاري العناية المركزة بالمستشفى، أن رفعت وصل للمستشفى مصابا بتوقف لعضلة القلب لمدة ساعة ونصف، نتيجة اضطراب وتسارع حاد في ضربات القلب وغير مستجيب للصدمات الكهربائية.

وأشار استشاري العناية، إلى أنه تم عمل إنعاش للقلب لمدة ساعة ونصف في الطواريء، وبمجرد استرداد الدورة الدموية لعملها واستقر حالة القلب عاد للعناية المركزة.

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