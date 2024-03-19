علام: استاد مصر يستضيف افتتاح ونهائي بطولة العاصمة الإدارية.. وهذا موقف صلاح

كشف جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم عن استضافة استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة لمباراتي الافتتاح والنهائي لبطولة عاصمة مصر الودية.

وقال علام عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "مباراتا الافتتاح والنهائي لبطولة عاصمة مصر في ملعب مصر في العاصمة الإدارية".

وأكمل "باقي المباريات ستقام في استاد القاهرة".

وأضاف "سيتم توفير كل سبل الراحة للمنتخبات المشاركة في البطولة، وكذلك سيكون هناك تسيهلات كثيرة لحضور الجمهور".

وواصل "بالتأكيد محمد صلاح سيتواجد في معسكر منتخب مصر المقبل ولا يزايد أحد على وطنية صلاح ويجب تحقيق كل رغباته في هذه الفترة حتى يتواجد معنا بكامل مستواه في تصفيات كأس العالم".

وأتم تصريحاته "اتحاد الكرة يدعم الأهلي وأي فريق مصري آخر يلعب في بطولات إفريقيا، والتنسيق حدث بين الجهاز الفني للمنتخب ونظيره في الأهلي والحديث بينهما كان على أعلى مستوى من التفاهم".

وتضم بطولة عاصمة مصر الودية كل من مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلاندا.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إدراج كأس عاصمة مصر ضمن مشروع FIFA Series للبطولات الدولية.

ويأتي ذلك ضمن أهداف ورؤية فيفا للفترة من 2023 - 2027 إذ أن سلسلة بطولات فيفا هي مباريات ودية ستتنافس فيها منتخبات من اتحادات قارية مختلفة والتي عادة ليس لديها الفرصة للعب ضد بعضها البعض.

وتفتتح بطولة كأس عاصمة مصر يوم الجمعة 22 مارس الجاري بمواجهة بين مصر ونيوزلاندا.

وتقام المباراة الافتتاحية على ملعب مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار فيفا أن الهدف من سلسلة فيفا السماح بمزيد من التفاعل الدولي لكرة القدم خارج النطاق المحلي التقليدي مما يساهم في تطوير كرة القدم العالمية.

وتستضيف مصر بطولة كأس عاصمة مصر الودية بمشاركة منتخبات نيوزلاندا وكرواتيا وتونس.

ويقام النهائي بين الفائز من مصر ونيوزلاندا، والفائز من كرواتيا وتونس يوم 26 مارس الجاري، بينما مباراة المركزين الثالث والرابع يوم 25 من الشهر نفسه.

وتأتي بطولة مصر ضمن ستة بطولات سلسلة فيفا وهم كالآتي:

سلسلة الجزائر: بمشاركة منتخبات الجزائر وأندورا وبوليفيا وجنوب إفريقيا

سلسلة أذربيجان: بمشاركة منتخبات أذربيجان وبلغاريا ومنغوليا وتنزانيا.

سلسلة مصر: بمشاركة منتخبات مصر وتونس وكرواتيا ونيوزلاندا.

سلسلة السعودية أ: بمشاركة منتخبات كاب فيردي وكمبوديا وغينيا الاستوائية وجويانا.

سلسلة السعودية ب: بمشاركة منتخبات برمودا وبروناي وغينيا وفانواتو.

سلسلة سريلانكا: بمشاركة منتخبات سريلانكا وإفريقيا الوسطى وبتوان وبابوا غينيا الجديدة.