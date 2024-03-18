كرة سلة - الاتحاد يحسم صدارة ترتيبية السوبر بالفوز على الأهلي.. الترتيب قبل الجولة الأخيرة

الإثنين، 18 مارس 2024 - 23:44

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري × الأهلي - كرة سلة

حسم الاتحاد السكندري صدارة المجموعة الترتيبية لدوري السوبر لكرة السلة بالفوز على الأهلي 78-76.

وانتهى الربع الأول بتقدم زعيم الثغر 23-13، وهو ما استمر في الربع الثاني بنتيجة 42-30.

قلص الأهلي الفارق في الربع الثالث إلى 58-55، وتعادل للمرة الأولى عند 64-64 في الربع الرابع، وتقدم بعدها، واستمر السجال إلى أن حسمه الاتحاد في لالحظات الأخيرة.

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وفاز الزمالك على المصرية للاتصالات بنتيجة 89-60، بينما فاز سموحة على سبورتنج 83-77.

وإليكم الترتيب بعد نهاية مباريات الجولة:

1 - الاتحاد: 25 نقطة

2 - الأهلي: 23 نقطة

3 - الزمالك: 22 نقطة

4 - سبورتنج: 20 نقطة

5 - الجزيرة: 20 نقطة

6 - سموحة: 17 نقطة

7 - المصرية للاتصالات: 15 نقطة

8 - هليوبوليس: 14 نقطة

وفي الجولة الأخيرة يلعب الأهلي ضد سموحة، ويلعب الزمالك ضد سبورتنج.

وتقام المرحلة الترتيبية من دورين ذهابا وإيابا (14 جولة) لترتيب الفرق الثمانية.

وتقام بعد ذلك المباريات بداية من ربع النهائي بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

إذ يلعب صاحب المركز الأول أمام الثامن، بينما الثاني ضد السابع ثم الثالث أمام السادس وأخيرا الرابع ضد الخامس.

وحقق فريق الأهلي الفوز بلقب الدوري بآخر نسختين أمام الاتحاد.

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