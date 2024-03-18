"الحكم تجاهل عمدا إهانة فينيسيوس".. بيان ناري من ريال مدريد جراء أحداث أوساسونا

الإثنين، 18 مارس 2024 - 23:39

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد ضد رايو فايكانو

أطلق نادي ريال مدريد بيانا ناريا مهاجما حكم مباراة الفريق ضد أوساسونا بسبب الإهانات العنصرية التي تعرض لها فينيسيوس جونيور.

وانتصر ريال مدريد على أوساسونا 4-2 في المباراة التي جمعتهما في الجولة 29 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وجاء البيان كالتالي:

أخبار متعلقة:
يتبقى مرموش.. انضمام حجازي ومصطفى وتريزيجيه إلى معسكر منتخب مصر سكاي: غياب بارتي عن قائمة غانا بناء على طلبه مروان حمدي: كولر كان يريد ضمي.. كنت سعيدا بمضايقة ميدو وكسبت رهان المليون بسبب المنتخب استبعاد ميسي من قائمة الأرجنتين للإصابة

بعد الإهانات الخطيرة التي وجهت مرة أخرى للاعبنا فينيسيوس جونيور خلال المباراة الأخيرة في الدوري التي لعبها فريقنا في ملعب السادار، يعلن نادي ريال مدريد ما يلي:

تقدم نادينا بشكوى إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم ضد خوان مارتينيز مونويرا حكم المباراة، نتيجة الإهمال في صياغة تقريره.

لقد تجاهل هذا الحكم طوعا وعمدا الإهانات والصيحات المهينة الموجهة بشكل متكرر تجاه لاعبنا فينيسيوس على الرغم من تحذيره بإصرار من قبل لاعبينا في نفس الوقت الذي كانت تحدث فيه الإهانات.

بالإضافة إلى ذلك، قدم ريال مدريد أيضا شكوى إلى الهيئة الفيدرالية فيما يتعلق بالإهانات والصيحات المهينة المذكورة أعلاه، وأحالها إلى اللجنة الحكومية لمكافحة العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة، حتى يتم التعرف على من تلفظوا بها ومعاقبتهم.

في ضوء هذه الأحداث المؤسفة التي وقعت في ملعب المباراة، قام ريال مدريد بتوسيع الشكوى التي قدمها يوم الجمعة الماضي، إلى مكتب المدعي العام للدولة ضد جرائم الكراهية والتمييز، بسبب الإهانات العنصرية والكراهية الموجهة ضد لاعبنا في محيط الملعب الأولمبي في مونتجويك وملعب سيفيتاس متروبوليتانو في مدريد، مطالبين بالتعرف على الجناة.

يدين ريال مدريد مرة أخرى هذه الهجمات العنيفة للعنصرية والتمييز والكراهية، ويطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة، مرة واحدة وإلى الأبد، من أجل القضاء على العنف الذي يعاني منه لاعبنا فينيسيوس.

ويعاني الجناح البرازيلي من الهجوم العنصري المتكرر خارج سانتياجو برنابيو.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، بفارق 8 نقاط عن برشلونة الوصيف.

أوساسونا ريال مدريد فينيسيوس جونيور الدوري الإسباني
نرشح لكم
سكاي: غياب بارتي عن قائمة غانا بناء على طلبه روبينيو: لهذا فضلت الانتقال لـ ريال مدريد عن برشلونة.. ومن لا يدين العنصرية تسبب بحكم سجني سكاي: كيميتش أصبح قابلا للبيع.. ومنافسة 6 أندية للتعاقد معه وطلب بايرن هنري: نعرف أن مبابي سيرحل عن باريس.. وأعلم برفض ريال مدريد ترك لاعبيه في الأولمبياد تقرير: ستيرلينج لا ينوي الرحيل عن تشيلسي في الصيف لاتسيو يعلن مدربه الجديد بعد 84 مباراة دولية متتالية.. جريزمان يغيب ضد ألمانيا وتشيلي مدرب كرواتيا: نأمل أن تكون الأجواء الكروية في مصر أفضل من أبو ظبي
أخر الأخبار
كرة سلة - الاتحاد يحسم صدارة ترتيبية السوبر بالفوز على الأهلي.. الترتيب قبل الجولة الأخيرة 26 دقيقة | كرة سلة
"الحكم تجاهل عمدا إهانة فينيسيوس".. بيان ناري من ريال مدريد جراء أحداث أوساسونا 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
الهلال السوداني يعلن تلقي موافقة مبدئية للعب في الدوري التنزاني 32 دقيقة | الكرة الإفريقية
يتبقى مرموش.. انضمام حجازي ومصطفى وتريزيجيه إلى معسكر منتخب مصر ساعة | الكرة المصرية
سكاي: غياب بارتي عن قائمة غانا بناء على طلبه ساعة | الكرة الأوروبية
مروان حمدي: كولر كان يريد ضمي.. كنت سعيدا بمضايقة ميدو وكسبت رهان المليون بسبب المنتخب ساعة | الدوري المصري
استبعاد ميسي من قائمة الأرجنتين للإصابة ساعة | أمريكا
إبراهيم نور الدين: أنا حكم مصر الأول.. لا أجامل والكاميرات تطاردني مثل شيكابالا ومتعب 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لم أتوقع أن نخسر 5-0.. ولذلك لم يخرج صلاح 2 مدير مركز القلب الرياضي يشرح إصابة رفعت.. ونصيحة للاعبين 3 قرعة دوري أبطال إفريقيا – الأهلي ضد سيمبا في دور الـ8.. وأمر لم يحدث منذ 11 عاما 4 قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي