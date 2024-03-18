"الحكم تجاهل عمدا إهانة فينيسيوس".. بيان ناري من ريال مدريد جراء أحداث أوساسونا

أطلق نادي ريال مدريد بيانا ناريا مهاجما حكم مباراة الفريق ضد أوساسونا بسبب الإهانات العنصرية التي تعرض لها فينيسيوس جونيور.

وانتصر ريال مدريد على أوساسونا 4-2 في المباراة التي جمعتهما في الجولة 29 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وجاء البيان كالتالي:

بعد الإهانات الخطيرة التي وجهت مرة أخرى للاعبنا فينيسيوس جونيور خلال المباراة الأخيرة في الدوري التي لعبها فريقنا في ملعب السادار، يعلن نادي ريال مدريد ما يلي:

تقدم نادينا بشكوى إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم ضد خوان مارتينيز مونويرا حكم المباراة، نتيجة الإهمال في صياغة تقريره.

لقد تجاهل هذا الحكم طوعا وعمدا الإهانات والصيحات المهينة الموجهة بشكل متكرر تجاه لاعبنا فينيسيوس على الرغم من تحذيره بإصرار من قبل لاعبينا في نفس الوقت الذي كانت تحدث فيه الإهانات.

بالإضافة إلى ذلك، قدم ريال مدريد أيضا شكوى إلى الهيئة الفيدرالية فيما يتعلق بالإهانات والصيحات المهينة المذكورة أعلاه، وأحالها إلى اللجنة الحكومية لمكافحة العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة، حتى يتم التعرف على من تلفظوا بها ومعاقبتهم.

في ضوء هذه الأحداث المؤسفة التي وقعت في ملعب المباراة، قام ريال مدريد بتوسيع الشكوى التي قدمها يوم الجمعة الماضي، إلى مكتب المدعي العام للدولة ضد جرائم الكراهية والتمييز، بسبب الإهانات العنصرية والكراهية الموجهة ضد لاعبنا في محيط الملعب الأولمبي في مونتجويك وملعب سيفيتاس متروبوليتانو في مدريد، مطالبين بالتعرف على الجناة.

يدين ريال مدريد مرة أخرى هذه الهجمات العنيفة للعنصرية والتمييز والكراهية، ويطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة، مرة واحدة وإلى الأبد، من أجل القضاء على العنف الذي يعاني منه لاعبنا فينيسيوس.

ويعاني الجناح البرازيلي من الهجوم العنصري المتكرر خارج سانتياجو برنابيو.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، بفارق 8 نقاط عن برشلونة الوصيف.