اكتمال صفوف منتخب مصر بانضمام جميع المحترفين

الإثنين، 18 مارس 2024 - 23:07

كتب : FilGoal

أحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه

أعلن اتحاد الكرة انضمام اللاعبين المحترفين إلى معسكر منتخب مصر في القاهرة واكتمال الصفوف.

مصطفى محمد

النادي : نانت

مصر

ووصل كل من مصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حجازي إلى مقر إقامة الفراعنة.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة بطولة كأس العاصمة الإدارية التي تضم منتخبات مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا في الفترة من 18 إلى 26 مارس الجاري.

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ومن المقرر أن يشارك الثلاثي المحترف في تدريبات الفريق.

ووصل عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت للانضمام إلى المعسكر ليكون أخر المنضمين للمعسكر بعد وصول الثلاثي المذكور سابقا.

مصر تستضيف بطولة "العاصمة الإدارية الودية الدولية" بمشاركة منتخبات مصر، وتونس، وكرواتيا، ونيوزيلندا خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس الجاري.

وكان يفترض أن تقام البطولة في الإمارات، قبل أن يعلن اتحاد الكرة نقلها إلى مصر.

وقال إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة في تصريحات لـFilGoal.com: "إطلاق اسم العاصمة الإدارية على البطولة الودية التي ستقام في مصر جاء نظرا لأن الفرق المشاركة ستقيم في العاصمة الإدارية".

وأوضح "قررنا ذلك لتعريف الناس بحجم الإنجاز الذي حققته مصر في تلك المنطقة".

وأتم "الفرق ستصل يوم 18 مارس على أن تكون مباراتي نصف النهائي يوم 22 مارس، ثم مباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع يوم 26 من الشهر ذاته".

البطولة ستكون هي الاختبار الأول للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني، إذ ستفتتح مصر البطولة بمواجهة نيوزيلندا في نصف النهائي، على أن تلعب تونس مع كرواتيا في نصف النهائي الآخر.

وأعلنت مصر افتتاح ملعب العاصمة الإدارية قبل عدة أشهر، وهو الذي سبق له استضافة معسكر الفراعنة بالفعل قبيل فعاليات أمم إفريقيا 2023.

مصطفى محمد أحمد حجازي تريزيجيه منتخب مصر حسام حسن
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