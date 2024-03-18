سكاي: غياب بارتي عن قائمة غانا بناء على طلبه

طلب توماس بارتي لاعب أرسنال عدم الانضمام إلى قائمة منتخب بلاده غانا خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاما طلب عدم الانضمام لقائمة النجوم السوداء لكي يعود إلى حالته البدنية الطبيعية بعد الإصابة الطويلة التي تعرض لها.

وأفادت الشبكة أن أرسنال يقدر قرار لاعب أتليتكو مدريد السابق بالبقاء مع الفريق حتى يسترجع لياقته البدنية.

وذكرت الصحيفة أن أرسنال يريد أن يكون بارتي لائقا جسديا بنسبة 100% في أخر شهرين من الموسم.

وعاد بارتي للمشاركة مرة أخرى مع أرسنال ضد شيفيلد يونايتد في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي بعد غياب طويل.

وشارك بارتي في المباراة لمدة 25 دقيقة، ولعب دقيقة واحدة في المباراة التي عقبتها ضد برينتفورد.

وتعرض بارتي لإصابتي خلال الموسم الحالي، الأولى أبعدته 31 يوما بواقع 7 مباريات.

والأخرى كانت أكثر قوة إذ غاب بسببها 117 يوما بواقع 21 مباراة.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة بالمناصفة مع ليفربول، لكن فارق الأهداف لجانرز.

ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الثالث.