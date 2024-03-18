مروان حمدي: كولر كان يريد ضمي.. كنت سعيدا بمضايقة ميدو وكسبت رهان المليون بسبب المنتخب

كشف مروان حمدي مهاجم بيراميدز عن سبب عدم عودته للزمالك ورحيله من المصري وكذلك اقترابه من الانتقال إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال مروان عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "في الزمالك كنت غير موفق وبعض اللاعبين كانوا يمزحون، وأخبرتهم أنني سأغادر الزمالك وسأكون هداف الدوري وسوف أنضم لمنتخب مصر وأن المشكلة فيهم، وبالفعل في سموحة كنت ثاني هدافي الدوري بعد زيزو".

وأضاف "عندما كنت في المقاصة وكان هاني سعيد في الجهاز الفني تراهنت معه أنني عندما أرحل عن الفريق سوف أنضم لمنتخب مصر وبالفعل تراهن معي على مليون جنيه، وبعد انتقالي إلى وادي دجلة انضممت للمنتخب والآن كلما أرى هاني سعيد في بيراميدز أذكره بالرهان الذي فزت به".

وأوضح "كولر كان يريد ضمي للأهلي والأمر كان شبه اكتمل ولكن توقف كل شيء بشكل مفاجئ ولا أعرف السبب".

وأشار "كنت مصمم على الرحيل من الزمالك، كانت فترة صعبة بها الكثير من المشاكل وعدم الاستقرار وكنت لا أشعر بالراحة ولكن بعد أحد المواقف من الإدارة السابقة قررت عدم العودة للزمالك وأنا معار لسموحة".

وأفصح مروان حمدي عن سبب أزمته مع جمهور المصري ناديه السابق قائلا: "أثناء مباراة بيراميدز الجمهور كان يوجه الشتائم لي منذ البداية بدون سبب، وبعد المواجهة عرفت أنهم كانوا بعض الأشخاص فقط وباقي الجمهور كان يلومهم على مهاجمتي، وعقب المباراة سمعت الجمهور وهو يشتمني وظهر رد فعلي بهذه الطريقة بسبب غيرتي على أهلي وعائلتي".

وشدد "ليس من الطبيعي أن يكون لاعب كرة القدم معرض دائما للإهانة من الجمهور لأننا جميعا بشر، وفي الكرة هناك عقاب من الإدارة والأندية إذا أخطأ اللاعب أو كان مقصرا في الملعب".

واستكمل "قلت سابقا إن 80% من المحللين في القنوات لا يفهمون كرة القدم، لكني الآن أقول إن النسبة أصبحت 90% وذلك بعيدا عن الأسماء المحترمة المعروفة للجميع".

وأكد "التحليل الكروي به عشوائية غير طبيعية وأي شخص يتحدث في أي شيء دون مراجعة على حديثه، أحترم من يشرح أدائي في الملعب ويصحح أخطائي ولكن من يتحدث فقط من أجل الضحك والسخرية سوف أرد عليه ولن أسكت ولا يوجد مشكلة في ذلك، أنا أقول وجهة نظري مثلما يقولون وجهة نظرهم".

وأتم تصريحاته "كان يجب أن أرد على المحللين الذي يهاجموني والأمر وقتها أحدث ضجة كبيرة وكنت أشعر بالسعادة لأنني أستطعت مضايقتهم خاصة كابتن ميدو الذي أحترمه وأحبه كثيرا لكني كنت في غاية السعادة أنا ميدو كان غاضبا بسببي".