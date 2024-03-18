استبعاد ميسي من قائمة الأرجنتين للإصابة

الإثنين، 18 مارس 2024 - 22:17

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

أعلن الاتحاد الأرجنتيني استبعاد ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي من قائمة المنتخب بسبب إصابة تعرض لها مع فريقه.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

وكتب الاتحاد الأرجنتيني "قائد الأرجنتين ليونيل ميسي لن يتمكن من الانضمام للفريق في أمريكا بسبب إصابة طفيفة في أوتار الركبة اليمنى في مباراة فريقه ضد ناشفيل".

ومن المقرر أن يواجه منتخب التانجو منافسه السلفادرو وكوستاريكا وديا يوم السبت المقبل و27 مارس في فترة التوقف الدولي للشهر الجاري.

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وخرج ميسي مصابا من مباراة فريقه ضد ناشفيل في إياب دور الـ16 من بطولة كونكاكاف في الدقيقة 50.

وغاب اللاعب الفائز ببطولة كأس العالم 2022 بقطر عن مباراة لفريقه في الدوري الأمريكي بعد لقاء ناشفيل.

وتمكن إنتر ميامي من الفوز في ظل غياب ميسي على دي سي يونايتد 3-1 في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 36 عاما في 5 مباريات رفقة فريقه خلال الموسم الحالي مسجلا 5 أهداف وصنع هدفين آخرين.

ليونيل ميسي الأرجنتين الدوري الأمريكي إنتر ميامي
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