إبراهيم نور الدين: أنا حكم مصر الأول.. لا أجامل والكاميرات تطاردني مثل شيكابالا ومتعب

الإثنين، 18 مارس 2024 - 22:00

كتب : FilGoal

إبراهيم نور الدين

يرى إبراهيم نور الدين أنه في الوقت الحالي من أفضل الحكام في مصر وأنه الحكم رقم 1 في مصر خلال المواسم الماضية.

وقال إبراهيم نور الدين عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "اعتزال التحكيم وأنا رقم 1 في مصر لن يفيدني بشيء في المستقبل، منذ متى وأنا لم أكن الحكم رقم 1 في مصر؟ السنوات الماضية كنت رقم 1 في مصر ولم أعتزال".

وأضاف "لم أطلب تحكيم مباراة الأهلي والزمالك ولا يجرؤ أي حكم مهما كانت قوته وعلاقاته أن يطلب هذا الطلب".

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وواصل "لا أجامل أي فريق، قد تحدث بعض الأخطاء وهذا وارد في كرة القدم وهذا ما حدث في مباراة الترجي عندما احتسبت ركلة جزاء ولم يكن هناك تقنية فيديو وفي الإعادة أظهرت إحدى الكاميرات أن الكرة داخل منطقة الجزاء وكاميرا أخرى أنها خارج المنطقة ولم يتم استبعادي من دوري أبطال إفريقيا بسبب هذا الأمر ولعبت بعدها عدة مباريات أخرى".

وشرح "معظم الحالات الجدلية التي حدثت معي ليست صعبة، ولكن والبعض قد يؤيد القرار والبعض يعارضه".

وبسؤاله عن محاولة لفت الانتباه في المباريات قال: "الإعلام المصري صنع حولي هالة كبيرة جدا وأصبحت الأضواء مسلطة علي بمجرد نزولي الملعب وهذا ليس غرورا مني، الأمر يشبه عندما ينزل عبد الله السعيد الملعب والكاميرا تسلط عليه أو عندما يسجل شيكابالا أو متعب".

وأتم تصريحاته "أنا لا أنظر للكاميرات ولكن هي التي تتابعني في المباريات، وما أفعله هو طبيعة شخصيتي حتى إذا كان اللقاء غير مصور".

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